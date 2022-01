Filha é detida após tentar golpear a mãe com uma faca

A vítima afirmou que sua filha lhe agrediu com socos e mordidas, e no momento em que tentou esfaquear, a jovem foi contida por outro amigo

A Policia Militar do 2º Batalhão prendeu uma jovem de 18 anos após golpear a mãe em casa, na QNH 09, Taguatinga, na madrugada desta quarta-feira (5). A detida discutia com uma amiga, quando a mãe tentou intervir na situação e começaram as agressões.

A vítima, de 44 anos, afirmou que sua filha lhe agrediu com socos e mordidas, e no momento em que tentou esfaquear, a jovem foi contida por outro amigo. No local, a equipe da PMDF entrou na casa encontrou a televisão quebrada e a cama queimada.

As partes foram conduzidas para a 12ª DP, onde foi registrada a ocorrência de violência doméstica.