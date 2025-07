Festival leva teatro de rua, música e oficinas gratuitas a quatro regiões do DF

O Distrito Federal recebe, a partir deste fim de semana, o Circuito Rua Viva, festival de artes urbanas promovido pelo Coletivo Truvação. A estreia acontece nos dias 5 e 6 de julho, na Praça do Metrô de Ceilândia Centro, com espetáculos teatrais, oficinas de arte e shows musicais gratuitos. A iniciativa tem financiamento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF).

Ao longo de todo o mês, sempre aos fins de semana, o festival circulará por quatro regiões administrativas: Ceilândia, Taguatinga, Núcleo Bandeirante e Sobradinho. Com foco na ocupação cultural de espaços públicos, o projeto visa transformar praças e locais de circulação em palcos de expressão artística.

Entre os destaques da programação está a estreia do espetáculo A Batalha do Portal, nova montagem do Coletivo Truvação, reconhecido por sua forte atuação no teatro de rua. Também estão previstas apresentações musicais, oficinas de grafite, pintura de mural e lambe-lambe, todas ministradas por artistas locais.

“A proposta é ocupar praças públicas com arte urbana, criando novos imaginários para espaços públicos. Essa é uma forma de reivindicar a rua como espaço legítimo de expressão artística”, afirma Ana Matuza, idealizadora e diretora de produção do projeto.

Ana também ressalta o papel do financiamento público na viabilização do circuito. “O apoio do FAC é essencial. Produzimos espetáculos com cenografia, sonoplastia e microfones ao vivo. São produções que exigem orçamento e profissionais capacitados. Sem fomento, não seria possível. E o impacto é enorme: levamos arte de qualidade a pessoas que muitas vezes nunca tiveram acesso ao teatro.”

Programação inicial

Ceilândia – Praça do Metrô

Sábado, 5/7

14h às 17h: oficina de lambe-lambe com Dri Kariú

19h: espetáculo A Batalha do Portal

21h: show do grupo Coco de Quebrada

Domingo, 6/7

14h às 16h: competição amadora de queimada com premiação

19h: espetáculo Umbigo do Infinito

Taguatinga – Mercado Sul Vive

Sábado, 12/7

14h às 17h: oficina de acessibilidade para agentes culturais com Letícia Amarante

19h: espetáculo A Batalha do Portal

21h: apresentação do grupo As Sambadeiras de Roda

Domingo, 13/7

14h às 17h: oficina de acessibilidade com Letícia Amarante

17h: batalha de rima A Batalha do Grude

18h: espetáculo Umbigo do Infinito

As atividades são livres para todos os públicos e não exigem inscrição prévia.

Cronograma

Circuito Rua Viva

📅 Datas: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de julho

📍 Locais:

Praça do Metrô (Ceilândia Centro)

Mercado Sul Vive (Taguatinga)

Praça da Biblioteca Vó Philomena (Núcleo Bandeirante)

Praça das Artes Teodoro Freire (Sobradinho)

🎭 Classificação indicativa: Livre

💰 Entrada: Gratuita

Com informações da Agência Brasília