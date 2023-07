Festival Latinidades desembarca no Museu da República

Maior evento de celebração às mulheres negras da América Latina acontece até domingo (9)

O maior evento em celebração às mulheres negras da América Latina ocorre a partir desta quinta (6) e vai até domingo (9), na área externa do Museu Nacional da República. Completando 16 edições de existência, o festival Latinidades 2023, encontro pioneiro em dar visibilidade ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha no Brasil (25 de julho), conta com programação que inclui atrações artísticas, oficinas, painéis, conferências, shows, palestras, mesas de debate com especialistas nacionais e internacionais. Confira a programação completa.

“O festival Latinidades acontece há 16 anos no Museu Nacional, já faz parte da identidade que o museu e a praça do Conjunto Cultural da República construíram”Sara Seilert, diretora do Museu Nacional da República

“A gente está discutindo isso no Latinidades sob várias perspectivas: o que é o bem viver do ponto de vista de acesso à política pública, à reparação, ao cuidado, ao autocuidado. É um olhar de forma transversal para a pauta como um conjunto de políticas e práticas integrativas que garantam o acesso de mulheres negras”, explica a idealizadora e diretora do festival, Jaqueline Fernandes.

A proposta do encontro, marcado pela multilinguagem, é desenvolver diálogos com o poder público e com organizações não-governamentais, movimentos sociais e culturais, universidades, redes, coletivos e outros grupos. Trata-se de um ambiente de adoção de iniciativas do Estado e da sociedade civil relacionadas ao enfrentamento do racismo, sexismo e promoção da igualdade racial.

O festival Latinidades ocorre há 16 edições no Museu Nacional da República. Para a diretora do espaço, Sara Seilert, o evento não apenas já faz parte da programação do local, como fincou relevante bandeira social. “O festival Latinidades acontece há 16 anos no Museu Nacional, já faz parte da identidade que o museu e a praça do Conjunto Cultural da República construíram”, destaca. “Uma identidade voltada à diversidade e à inclusão”, diz.

Pela primeira vez, o evento seguirá também para outras cidades. No dia 15, acontecerá no Rio de Janeiro. Entre os dias 21 e 23, o festival desembarcará em São Paulo. Salvador receberá o Latinidades 2023 entre os dias 29 e 30.

Com informações da Agência Brasília