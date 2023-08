Festival do Cinema Brasileiro terá investimento de cerca de R$ 3 milhões

O secretário de Cultura do DF, Claudio Abrantes, destacou a importância dessa edição. “Acreditamos na cultura e no cinema de Brasília e de todo Brasil

O edital de chamamento para escolha da Organização da Sociedade Civil (OSC) responsável pela estruturação da 56ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro foi lançado nesta segunda-feira (14). As inscrições estão abertas até o dia 13 de setembro.

A OSC escolhida atuará em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec). Para 2023, o investimento para a realização do tradicional festival será de R$ 2.750.000, superando o investimento do último ano, fechado em R$ 2 milhões. A edição deste ano será realizada entre 9 e 16 de dezembro.

O secretário de Cultura do DF, Claudio Abrantes, destacou a importância dessa edição. “Acreditamos na cultura e no cinema de Brasília e de todo Brasil. A 56ª edição do festival vem para unir os apaixonados por essa arte e os estudiosos, além de movimentar toda a economia da nossa cidade”, afirma Abrantes.

*Com informações da Agência Brasília