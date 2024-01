Feminicídio: mulher morre estrangulada após discussão com companheiro em Ceilândia

A mulher foi descoberta sem vida, apresentando sinais de estrangulamento que afetaram sua traqueia

Por volta das 8h35 desta segunda-feira (15), uma mulher, identificada como Diana Faria Lima, foi encontrada morta, vítima de estrangulamento cometido pelo próprio companheiro. O feminicídio, ocorreu na QNM 24, em Ceilândia.

O suspeito responsável pelo feminicídio empreendeu fuga logo após a prática do crime, e até o momento, sua identidade permanece desconhecida. As autoridades policiais estão mobilizadas em uma operação para localizar e deter o criminoso.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para o endereço da vítima inicialmente sob a informação de uma suposta ocorrência de queda no banheiro. Notavelmente, o próprio companheiro de Diana foi quem solicitou auxílio à PM. Após a chegada ao local, os policiais solicitaram a assistência do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), que confirmou o óbito de Diana.