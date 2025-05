Feminicídio: homem é condenado a mais de dez anos por tentar matar ex-companheira no Gama

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Gama obteve, nesta terça-feira, 13 de maio, a condenação de Abenoaldo Ferreira da Silva pela tentativa de feminicídio de sua ex-companheira. A pena foi fixada em dez anos um mês e dezoito dias de reclusão em regime inicial fechado. O réu respondeu preso ao processo e não poderá recorrer em liberdade.

Os jurados acataram todas as qualificadoras apresentadas pela Promotoria de Justiça. O crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que o réu não aceitava o término do relacionamento. Foi empregado recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida em seu local de trabalho. O crime foi praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, e com descumprimento de medidas protetivas de urgência.

O crime ocorreu em 25 de janeiro de 2024, por volta das 16h, na praça de alimentação da Feira Azul, no Gama. Abenoaldo, que já possuía histórico de violência doméstica contra a vítima e estava proibido de se aproximar dela por decisão judicial, desferiu golpes de faca contra a ex-companheira enquanto ela trabalhava. A mulher, socorrida, foi levada ao hospital e sobreviveu ao ataque.

Com informações do MPDFT