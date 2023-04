Feira Gastronômica reúne atrações no Taguaparque a partir desta sexta (14)

Com um espaço de adoção de cães e gatos, o objetivo do evento é promover o turismo pet. Entrada é gratuita

O fim de semana promete uma programação agitada em Taguatinga. Entre os dias 14 e 16, das 10h às 22h, a população do Distrito Federal (DF) conta com mais uma opção de lazer: a Feira Manias – Exposições e Gastronomia. O evento, cuja entrada é gratuita, vai reunir gastronomia local, exposição de artesanato, shows, além de promover o turismo pet com uma feira de adoção dentro do espaço.

O Taguaparque é uma das maiores áreas públicas de lazer do DF. O local chega a receber cerca de 10 mil pessoas durante a semana e 20 mil só aos fins de semana. Com recursos da Secretaria de Turismo, por meio de um Termo de Fomento de R$ 449 mil, esta é a primeira vez que o parque recebe o evento.

O administrador regional de Taguatinga, Bispo Renato Andrade, disse que a expectativa é oferecer um espaço com diversas atrações para os visitantes. “A gente espera receber aproximadamente três mil pessoas por dia de evento. As pessoas terão diversas opções de gastronomia, shows, adoção de pets e exposição. São vários atrativos em um evento só”, defendeu.

Na sexta-feira (14), a diversão vai ficar por conta do conjunto de forró Encosta N’eu, a partir das 20h; a dupla Pedro Paulo & Matheus promete agitar a noite de sábado (15), a partir das 20h; e, no domingo (16), Nego Rainner vai animar a última noite da feira, a partir das 18h.

“A entrada é totalmente gratuita, mas a gente sugere que os visitantes doam 1 kg de alimento não perecível. O espaço é totalmente coberto e, às 17h de todos os dias, teremos apresentação de DJs locais antes dos shows dos artistas”, explicou o coordenador administrativo da produção da feira, Roney Arnout.

Com informações da Agência Brasília