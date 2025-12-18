Feira de Natal do Empreendedor Criativo reúne 134 estandes ao lado da Biblioteca Nacional

Até o dia 21 deste mês, o coração de Brasília se transforma em um grande espaço de valorização do empreendedorismo local. A Feira de Natal Empreendedor Criativo, ao lado da Biblioteca Nacional, reúne 134 estandes com marcas autorais, produtos criativos e iniciativas que refletem inovação, diversidade e geração de renda na capital.

O evento faz parte do projeto EmpoderaDF, realizado pelo Instituto Conecta Brasil, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF) e da Finatec. A feira é voltada especialmente a empreendedores da economia solidária, oferecendo uma oportunidade estratégica de comercialização em um dos períodos mais importantes do ano para o comércio.

“O fim de ano é o momento mais importante para o comércio, e o papel da secretaria é garantir que o pequeno produtor tenha um espaço nobre e estruturado para aproveitar essa oportunidade”, afirma o secretário Thales Mendes.

A programação reúne pequenos e médios negócios de diferentes segmentos, promovendo a conexão direta entre produtores e consumidores. Em clima natalino, o espaço convida a população a conhecer novas ideias, prestigiar talentos da cidade e vivenciar uma experiência que une cultura, negócios e convivência. O evento estimula a economia criativa e o fortalecimento do comércio local, consolidando-se como uma oportunidade para incentivar o consumo consciente e apoiar quem empreende no Distrito Federal.

Aberto ao público, o encontro oferece um ambiente acessível, acolhedor e dinâmico, onde visitantes podem encontrar desde artesanato e moda autoral até produtos de design, gastronomia e outras expressões da criatividade brasiliense. A feira representa não apenas uma vitrine para os empreendedores, mas também uma celebração do espírito de fim de ano, valorizando a produção local e as histórias por trás de cada negócio.

A Feira de Natal Empreendedor Criativo é mais uma etapa do EmpoderaDF, que ao longo de novembro promoveu painéis, palestras e capacitações focadas em inovação, tecnologia e fortalecimento do empreendedorismo feminino e afrodescendente no Distrito Federal.

Com informações Agência Brasília