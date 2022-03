Fecomércio levará vacinas contra a covid para a Estrutural neste sábado

O Senac-DF também estará presente com as suas quatro carretas móveis, de gastronomia, moda, informática e beleza

O projeto Sistema Fecomércio Perto de Você estará na Cidade Estrutural neste sábado (12). A Federação do Comércio, o Sesc, o Senac, e o Instituto Fecomércio oferecerão diversas atividades gratuitas para a população, das 9h às 16h, no Centro Olímpico e Paralímpico. A programação inclui vacinação contra a covid-19, recreação para as crianças, assistência social, orientação nutricional e jurídica, carreta odontológica, carreta da mulher, corte de cabelo, maquiagem, oficinas de gastronomia, moda e muito mais.

O presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido da Costa Freire, adianta as próximas ações e destaca a importância para a comunidade. “Neste mês teremos duas edições do Sistema Fecomércio Perto de Você. Além desta que acontecerá na Cidade Estrutural, haverá outra no Taguaparque, no dia 26. Depois disso faremos uma por mês em diferentes cidades do Distrito Federal. São cerca de 3 mil atendimentos à população a cada encontro”, revela.

O Senac-DF estará presente com as suas quatro carretas móveis, de gastronomia, moda, informática e beleza. A instituição oferecerá diversos serviços, entre eles: design de sobrancelhas, maquiagem e corte de cabelo masculino e feminino. Eles serão realizados pelos instrutores e alunos da instituição. A diretora regional do Senac-DF, Karine Câmara, destaca que essa é a primeira edição do evento em 2022. “No ano passado realizamos 3 edições, que foram um sucesso. Agora vamos começar 2022 na Estrutural, com o pé direito, oferecendo todos os nossos serviços, de forma gratuita para a população. Essa é a missão do Senac, transformar vidas e deixar um legado para as pessoas”, ressalta Karine.

O Senac também ofertará uma oficina de ovos de páscoa gourmet e outra oficina de confecção de prendedores de cabelo (xuxinha). “Além de ofertar um trabalho em conjunto, envolvendo todas as entidades do Sistema Fecomércio, será uma oportunidade de nossos alunos do Senac colocarem em prática o aprendizado das aulas nos atendimentos à comunidade. Espero que toda a população possa aproveitar os benefícios. Aguardamos todos lá”, conclui Karine.

Já o Sesc-DF levará atendimentos da área de saúde, assistência social e jurídica, cultura, relacionamento com o cliente e educação. O diretor regional da instituição, Valcides de Araújo Silva, destaca que nesta edição haverá um espaço amplo para a recreação das crianças e a Carreta da Mulher prestará atendimentos preventivos. “Neste Mês da Mulher, a nossa atenção especial será para ações de prevenção ao câncer do colo do útero e por isso vamos levar a nossa unidade Móvel para atendimentos. A odontologia também estará presente com consultas. Teremos uma equipe de saúde vacinando contra Covid-19, além de muitas outras atividades e serviços destinados a toda comunidade. A cidade estrutural poderá conhecer e utilizar os serviços da nossa instituição”, afirma.

Na programação do Sesc, os visitantes poderão ainda se credenciar na instituição, se divertir com apresentações de DJ, trupe de palhaços e oficina de musicalização, o Oceanário também estará no local, a área de assistência social e jurídica darão orientações sobre direitos sociais. O Instituto Fecomércio-DF vai dar dicas de como elaborar um currículo e a Fecomércio fará atendimento de relacionamento institucional.

Serviço:

Dia: 12/3

Hora: 9h às 16h

Local: Centro Olímpico e paralímpico da Cidade Estrutural

Gratuito