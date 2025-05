FCO aprova quase R$ 100 milhões em financiamentos para impulsionar economia

Na 261ª Reunião Ordinária do Comitê de Financiamento à Atividade Produtiva (Cofap), realizada na última terça-feira (20), foram aprovados aproximadamente R$ 98,5 milhões em projetos financiados pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). Os recursos serão destinados a empreendimentos no Distrito Federal e em municípios goianos que integram a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride).

A iniciativa busca promover o crescimento econômico, a geração de empregos e o fortalecimento de setores estratégicos como agronegócio, infraestrutura, serviços, turismo e inovação tecnológica. Os financiamentos serão concedidos por meio das linhas FCO Rural, FCO Empresarial, FCO Verde e FCO Ciência e Tecnologia.

Durante a reunião, foram aprovadas propostas de empresas e produtores locais, refletindo o compromisso do comitê em fomentar iniciativas com potencial de impacto socioeconômico positivo. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF, Thales Mendes, o FCO é uma ferramenta essencial para estimular o empreendedorismo na região.

“Cada projeto aprovado pelo FCO é uma oportunidade concreta de transformar ideias em negócios, impulsionar cadeias produtivas e ampliar o acesso ao crédito para quem deseja empreender”, destacou o secretário.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) integra o Cofap junto a instituições como a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), Banco do Brasil, Secretaria de Turismo, Federação das Indústrias, Fecomércio, CDL, entre outras entidades do ecossistema econômico regional.

O resultado da reunião evidencia o papel do FCO no apoio ao desenvolvimento regional sustentável e na construção de uma economia mais dinâmica e inclusiva para o DF e entorno.

Com informações da Sedet-DF