Farmácias do DF vão oferecer teste de covid gratuito nesta terça (18)

Beatriz Souza

[email protected]



Nesta terça-feira (18), farmácias e drogarias do Distrito federal vão oferecer testagem gratuita de Covid. A rede Drograrias Brasil, Corolaro, Drogacenter, Messias, Descontão e São Rafael são as unidades que estão participando da campanha entre a Secretária de Saúde e Fecomércio-DF. Cada drogaria credenciada deve receber cerca de 500 kits e poderá solicitar reabastecimento.



Para evitar aglomerações, quem precisar fazer o teste deve agendar diretamente com a farmácia credenciada por telefone ou presencialmente. O resultado, que leva até 25 minutos, será enviado por e-mail ou via WhatsApp. O período disponível para a testagem é de 60 dias, e poderá ser prorrogado conforme o cenário de casos e internações.



O presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, afirma que a parceria é assertiva para o fim da pademia “O setor produtivo vem fazendo um diálogo muito forte com o GDF para que possamos ajudar em todas as medidas de combate possível. Temos que nos unir e procurar fazer com que a economia não pare novamente”, destaca.



Confira o endereço dos pontos de testagem

Drogaria Brasil

– CL 214, Santa Maria



Drogaria Colorado

– Rua da Praça, Vila Planalto



Drogaria Descontão

– Avenida Castanheiras, Águas Claras

– QSC 19, Taguatinga

– QNN 17, Ceilândia



Drogacenter

– QS 08, Taguatinga Centro

– QNE 16, Taguatinga

– Rua 4-A, Vicente Pires

– Rua 5, Vicente Pires



– Rua Copaíba, Águas Claras

– QNM 18, Ceilândia

– QNO 17, Ceilândia

– QD 203, Recanto das Emas

– QS 412, Samambaia Norte

– CLSW 104, Sudoeste

– ST SHD, Planaltina

– Av Central, Núcleo Bandeirante

– QD 12 Comércio Local, Sobradinho

– QN 07, Riacho Fundo

– QD 23, Paranoá

– SIA Trecho 10, Guará



Drogaria Messias

– QNO 06, Ceilândia



Drogaria São Rafael

– Quadra 36, Gama