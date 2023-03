Farmacêutico lambe nádegas de mulher ao de aplicar injeção e é preso

Segundo a vítima, ela tinha costume de ir ao estabelecimento para tomar uma injeção anticoncepcional. Ela ainda conta que nunca havia o visto

Um farmacêutico foi preso após lamber as nádegas de uma jovem, de 21 anos, em uma farmácia em Vicente Pires.

Segundo a vítima, ela tinha costume de ir ao estabelecimento para tomar uma injeção anticoncepcional. Ela ainda conta que nunca havia visto o funcionário.

Ao entrar na sala de injetáveis, o homem, de 33 anos, teria fechado a porta enquanto a jovem abaixava um pouco a calça para receber o medicamento.

Então, o assediador se agachou atrás dela, inseriu a agulha e, sem injetar o medicamento, lambeu a nádega da jovem e retirou a seringa. Ainda de acordo com a mulher, ela chegou a passar a mão na pele e sentir o local úmido.

Ao chegar em casa, a jovem contou o que aconteceu para a mãe, que foi à farmácia conversar com o gerente. Nesse momento, o suspeito se aproximou e disse que a vítima teria “abaixado as calças até os joelhos”, como se fosse conivente com o abuso.

O homem foi preso e autuado em flagrante por importunação sexual. Caso condenado, ele poderá receber pena de um a cinco anos de prisão.