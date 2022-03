FAPDF concede apoio financeiro de até R$ 180 mil para pesquisadores

Os interessados podem enviar propostas para a primeira chamada no período de 21 de março a 20 de abril, por meio do sistema SIGFAP

Nesta quinta-feira (10), a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal lançou o edital de Demanda Espontânea. O processo garante apoio financeiro para pesquisas acadêmicas.

O investimento é de 10 milhões de reais, divididos em cotas de R$ 45 mil a 180 mil, que varia de acordo com o pesquisador.

Os interessados podem enviar propostas para a primeira chamada no período de 21 de março a 20 de abril, por meio do sistema SIGFAP.

“A FAPDF segue investindo nos editais de demanda espontânea, pois eles geram pesquisas de alto valor agregado. A nossa expectativa é que as pesquisas fomentadas beneficiem à população, tanto no aspecto educacional quanto no quesito inovação”, ressalta o diretor-presidente da FAPDF, Marco Antônio Costa Júnior.

O coordenador da pesquisa precisa apresentar titulação de doutorado. As propostas serão selecionadas considerando as etapas de habilitação, que inclui análise documental dos requisitos, e a etapa de mérito com 17 critérios definidos, que serão analisados por consultores.

O pesquisador poderá ter no máximo uma pesquisa em andamento, que conte com fomento da FAPDF, no ato da contratação.

O pesquisador poderá usar os recursos para aquisição de material bibliográfico, bolsas de pesquisas, software, combustível e passagens, entre outros itens elencados na chamada.

A segunda chamada do edital será realizada durante o mês de agosto e os resultados serão disponibilizados até 35 dias após o período de recebimento das propostas.

Serviço:

Edital 09/2022 – Demanda Espontânea

Primeira chamada: 21/03/2022 a 20/04/2022

Segunda chamada: 01/08/2022 a 31/08/2022