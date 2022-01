Famílias isoladas pela cheia dos rios em Cavalcante/GO recebem ajuda da LBV

Parte das comunidades atingidas situa-se em áreas de baixo relevo, e são de difícil acesso como os povoados do Engenho II, Vão do Moleque, Prata e Vão de Almas

A Legião da Boa Vontade (LBV) continua socorrendo as famílias vítimas das fortes chuvas na Bahia, Minas Gerais e Goiás. Realizando sua Campanha LBV — SOS Calamidades, mais uma vez a Instituição mobiliza a população para prestar socorro e diminuir os prejuízos das famílias desalojadas e desabrigadas.

Na última quarta-feira, 20, a Caravana da Boa Vontade saiu de Brasília rumo a Goiás e, durante todo o dia, enfrentou muitos desafios entre serras, vales, rios, atoleiros, desfiladeiros com até 1000 metros, para entregar 5 toneladas em doações a famílias atingidas pelas chuvas no município de Cavalcante, levando, além de Solidariedade, muita Esperança.

A maior parte das comunidades atingidas pelas fortes chuvas situa-se em áreas denominadas “vãos”, devido ao baixo relevo, e são de difícil acesso como as dos povoados do Engenho II, Vão do Moleque, Prata e Vão de Almas. As casas de muitas famílias residentes nessas áreas foram alagadas e as roças coletivas que eram cultivadas na beira dos rios destruídas e levadas pelas cheias.

A equipe de voluntários da Legião da Boa Vontade só conseguiu garantir a entrega das doações graças ao apoio e à destreza da valorosa equipe do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Goiás que, prontamente, mesmo sabendo das dificuldades no trajeto que encontrariam pelo caminho devido ao terreno instável e quase inacessível, guiou com segurança a equipe da LBV até o local base onde as embarcações completariam o trajeto até os povos Kalungas isolados pela cheia do Rio das Almas.

“A região aqui é bastante acidentada, as estradas são precárias e o acesso é bem difícil pois a gente passa por rios, grotas e vales. Se não fosse o apoio da população local juntamente com o conhecimento e os equipamentos que possuímos, não conseguiríamos realizar a missão com êxito. É importantíssimo ajudar essas famílias pois essa comunidade não tem acesso a alimentação adequada por conta da distância, pela geografia, pelo relevo dos locais onde moram e também pela condição social que se encontram e vivem, então, é necessário que tenham entidades que prestem esse apoio para que essas pessoas consigam ter a condição mínima de moradia, de higiene e alimentação para poderem levar suas vidas com mais saúde.” Cabo Barbalho, Corpo de Bombeiros Militar de Cavalcante, Goiás.

A LBV já esteve no município Goiano em outras ocasiões para socorrer as famílias que vivem em extrema situação de vulnerabilidade social e risco alimentar e sempre contou com o apoio de muitos parceiros de Boa Vontade nesse amparo, como CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar e também da Prefeitura Municipal de Cavalcante/GO que cedeu os caminhões que se deslocaram de Cavalcante até Brasília, no Distrito Federal, para buscar as doações arrecadadas entre os colaboradores da Legião da Boa Vontade: alimentos não perecíveis, kits de limpeza e kits de higiene, além de roupas e outras doações, totalizando 5 toneladas.









Crédito José Gonçalo/LBV

“Foi uma situação bem delicada. Por causa das chuvas nossas estradas ficaram obstruídas e nós tivemos muitas dificuldades para levar as pessoas até as comunidades, muitos atoleiros com difícil acesso, os rios encheram e não tem como passar, as cabeceiras das pontes desmoronaram… a maioria das pessoas está atravessando de canoa e mesmo assim com dificuldade. Agora que a chuva passou um pouco estão começando a chegar algumas cestas de doações em alguns lugares, mas ainda tem vários lugares que não receberam nenhuma ajuda. E a gente agradece muito a LBV por estar trazendo cestas para a gente levar até a comunidade do Vão das Almas (uma das mais isoladas) que é uma comunidade onde as famílias não conseguiram receber cestas. Agradecemos mesmo ao pessoal da LBV que está nos ajudando com cestas de alimentos e kits de higiene. Agradecemos mesmo às pessoas que doaram e dizer que isso vai beneficiar várias famílias que estão precisando nesse momento.” Luceni dos Santos Rosa, Secretária Municipal de Assistência Social e primeira-dama do município de Cavalcante/GO.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Legião da Boa Vontade, até o momento, já entregou mais de 53 toneladas em doações, dentre elas cestas de alimentos não perecíveis e kits de higiene pessoal e limpeza, à população que sofre com as enchentes nos Estados da Bahia, de Minas Gerais e de Goiás.

Ajude e faça parte dessa força-tarefa para enviar a assistência humanitária aos que mais necessitam.

Doações em dinheiro: www.lbv.orgPix

oficial da LBV: [email protected]

Acompanhe a entrega das doações acessando o perfil @lbvbrasil no instagram e no facebook.