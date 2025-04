Família e amigos se despedem de jovens mortos após tiroteio em Ceilândia

Walisson Matheus Fagundes, de 27 anos, e Thais Cristinnie Lopes, de 24, estão sendo velados nesta terça-feira (22), em clima de dor e revolta no Cemitério de Taguatinga. Familiares e amigos se despedem de Walisson na capela 3 e de Thais na capela 5 nesta tarde, os dois foram assassinados a tiros na madrugada de segunda-feira (21), após um confronto armado na região da QNN 6/8, em Ceilândia.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Thais e Walisson estavam acompanhados de Matheus Fernandes Macedo, namorado de Thais, em um bar na M Norte, quando Matheus teria se envolvido em uma discussão com outro frequentador, identificado como Vinícius. A briga, que envolveu trocas de socos e ameaças, terminou com os grupos se separando — mas o reencontro aconteceu horas depois, na QNN 8, onde a tentativa de reconciliação virou um novo confronto, agora armado.

“O que se sabe até o momento é que um amigo em comum tentou promover uma conversa para resolver a desavença, mas quando os dois grupos se encontraram, houve troca de tiros entre os ocupantes de dois veículos, um Fiat Palio e uma Hilux”, explicou o delegado Petter Ranquetat, titular da 23ª DP, responsável pelo caso.

Walisson e Thais estavam na Hilux com Matheus. Ambos foram atingidos pelos disparos e morreram ainda no local. Seus corpos foram encontrados horas depois na região da Ponte Alta Norte do Gama, dentro do veículo. Já Matheus conseguiu fugir com apoio de um segundo carro e segue foragido. “As diligências prosseguem no sentido de localizá-lo e também de reunir mais provas para reforçar a prisão dos dois que já estão custodiados”, disse o delegado.

Vinícius e Antonio, ocupantes do Fiat Palio, foram atingidos pelos disparos e socorridos ao Hospital Regional de Ceilândia. Ao serem identificados, receberam voz de prisão. De acordo com o delegado, todos os envolvidos tinham algum grau de convivência: “Eles estavam confraternizando horas antes em um bar. Ao que tudo indica, eram amigos”, afirmou.

Além das duas vítimas fatais, outras três pessoas ficaram feridas, entre elas um homem que, segundo a PCDF, tentava intermediar a reconciliação e acabou sendo baleado.

Durante as diligências, a polícia apreendeu uma pistola calibre .40 e obteve imagens divulgadas em redes sociais nas quais os envolvidos aparecem portando armas momentos antes do crime. O Fiat Palio foi encontrado abandonado, com diversas marcas de tiros e trilhas de sangue, indicando a tentativa de fuga dos ocupantes.

A Polícia também esclareceu uma informação incorretamente divulgada nas redes sociais sobre uma mulher, suposta proprietária da Hilux branca vista no local do crime. “Ela foi ouvida e comprovou ter vendido o carro há mais de um ano. Foi liberada, não tem nenhuma relação com os fatos”, explicou o delegado Petter.

Os dois suspeitos presos foram autuados por duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Ambos possuem extensa ficha criminal, incluindo porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e receptação. O foragido, Matheus Fernandes, também já tem antecedentes por homicídio, tráfico e porte ilegal de arma.

A Polícia Civil do DF reforça o apelo para que informações sobre o paradeiro de Matheus sejam repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 197.