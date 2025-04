Família e amigos se despedem de Gabriel Gastal Vasconcellos em missa de sétimo dia

A missa de sétimo dia de Gabriel Gastal Vasconcellos será realizada nesta quinta-feira (17), às 18h, no Seminário Maior de Brasília – Nossa Senhora de Fátima, localizado na SHIS QI 17, área especial do Lago Sul. A cerimônia é aberta a amigos e familiares, e, conforme desejo da mãe do jovem, o traje sugerido para os presentes é branco. A família, ainda em luto, convida a todos que desejam prestar uma última homenagem a Gabriel.

O jovem de 18 anos faleceu na noite da última sexta-feira (11), após colidir com uma árvore na SMDB, no Lago Sul. Ele dirigia um BMW M2 Coupé quando perdeu o controle do veículo e bateu lateralmente contra uma árvore. Gabriel ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Um amigo de 17 anos, que estava no banco do passageiro e também era estudante do Instituto de Direito Público (IDP), sobreviveu ao acidente com uma fratura na clavícula e passou por cirurgia no fim de semana. Segundo familiares, ele tem previsão de alta para os próximos dias.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) passava pelo local no momento do acidente e avistou o veículo já fora da pista. A perícia da Polícia Civil foi acionada, e a 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) segue investigando as circunstâncias da colisão.

Gabriel era filho da jornalista e escritora Paloma Gastal e do advogado José Carlos Vasconcellos. Os pais estavam em Roma, na Itália, para um casamento quando receberam a notícia e retornaram imediatamente a Brasília. O velório foi realizado de forma reservada, neste domingo (13), na Capela 1 do Cemitério Campo da Esperança, com cremação em seguida.

Desde o acidente, amigos e conhecidos transformaram o local da batida em um verdadeiro santuário. Flores, mensagens e objetos pessoais têm sido deixados por quem deseja homenagear o jovem, lembrado por sua simpatia, inteligência e carisma.