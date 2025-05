Externa Lab: oportunidade inédita para o cinema autoral de Brasília está com inscrições abertas

Uma experiência imersiva que une cinema autoral, mentoria especializada, práticas de yoga e trocas criativas entre roteiristas está com inscrições abertas até às 23h59 da próxima quinta-feira (8). Trata-se do Externa Lab, iniciativa inédita voltada ao fortalecimento do audiovisual no Distrito Federal, especialmente no campo do roteiro de ficção.

Idealizado pelos cineastas brasilienses Heloísa Schons (produtora) e Emanuel Lavor (roteirista), o projeto foi contemplado com R$ 206 mil pelo único edital específico para o setor no DF, por meio da Lei Paulo Gustavo. A legislação representa o maior investimento público em cultura da história do Brasil, com um total de R$ 3,86 bilhões destinados a iniciativas culturais em todo o país.

“A gente quer muito que o Centro-Oeste, que Brasília, seja gigante na produção de filmes e que a cultura, em geral, se eleve. Fomentar estudos e atrelar a parte acadêmica à criação é fundamental. Permitir-se um pouco de ócio nos projetos possibilita aos roteiristas alcançar lugares inimagináveis”, destaca Heloísa.

O laboratório selecionará roteiros de curta-metragem (para roteiristas do Distrito Federal) e longa-metragem (para roteiristas do Centro-Oeste – DF, GO, MT e MS). Cada interessado pode inscrever até dois projetos de ficção, mas apenas um poderá ser selecionado. Serão escolhidos quatro roteiros de curta e seis de longa para a imersão, que acontece de 3 a 7 de julho, na Chácara Planeta Verde, com participação gratuita.

As consultorias serão conduzidas por profissionais indicados pelo Projeto Paradiso, parceiro da iniciativa. Para os curtas, os roteiristas contarão com a orientação de Renata Diniz e Maíra Brito. Já os longas serão acompanhados pelos consultores nordestinos Raul Damasceno, Camila Ribeiro e Wara.

“Às vezes, o roteirista fica muito sozinho no processo de escrita. Nessa consultoria, ele poderá compartilhar seu roteiro, receber dicas e feedbacks do grupo. O objetivo é desenvolver os projetos para que ganhem mais recursos e fluidez na hora da filmagem”, explica Heloísa.

A seleção será feita por uma comissão de profissionais do setor audiovisual, com base em critérios como originalidade e potencial narrativo, diversidade temática, consistência dramatúrgica, viabilidade de produção e potencial de desenvolvimento dentro do laboratório. Os roteiros devem ser enviados com capa contendo apenas o título e um nome fictício, para garantir imparcialidade no processo.

Os melhores roteiros receberão prêmios em dinheiro e troféus artesanais. O vencedor da categoria curta será premiado com R$ 1.000, enquanto o da categoria longa levará R$ 3.000, além de uma consultoria online oferecida pelo Projeto Paradiso.

Serviço

Inscrições: até 8 de maio, às 23h59

Curadoria: 5 a 31 de maio

Resultado: até 2 de junho

Imersão: 3 a 7 de julho, na Chácara Planeta Verde

Mais informações e link para inscrição: [Instagram do Externa Lab]

Com informações da Agência Brasília