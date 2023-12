Explosão em bueiro no Setor de Comercial Norte mobiliza CBMDF

A área foi isolada, devido aos possíveis riscos e a Neoenergia foi acionada

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi acionado para atender uma ocorrência de explosão num bueiro, localizado na Via N2, em frente a quadra 02, do Setor Comercial Norte, próximo ao Edifício Corporate.

Quando as equipes chegaram ao local, encontraram fumaça saindo da tampa do bueiro, à qual já havia sido colocada de volta por trabalhadores dos edifícios próximos, após ter sido lançada ao ar, caindo no canteiro lateral da via.

Por se tratar de bueiro onde passa fiação de alta tensão, o CBMDF isolou a área, gerenciou os possíveis riscos que poderiam advir e acionou a Neoenergia para as providências cabíveis.

Felizmente, a explosão não ocasionou nenhuma vítima.