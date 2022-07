Expectativa para o Dia dos Pais faz crescer otimismo no comércio do DF

Comércio espera grande movimento na data comemorativa. A expectativa é de arrecadar R$ 245 milhões em vendas, 35 milhões a mais do que no ano passado

Por Marcos Nailton

O Dia dos Pais, comemorado neste ano em 14 de agosto, promete movimentar o comércio do Distrito Federal. A expectativa é de que a data renda R$ 245 milhões em vendas neste ano. Em 2021, a data injetou na economia do DF R$ 210 milhões, sendo que em 2020 as receitas alcançaram R$ 60 milhões em razão de ser a primeira celebração em que os estabelecimentos comerciais da capital puderam funcionar em decorrência do lockdown durante a pandemia. Os números são do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista), que reúne 30 mil lojas de rua e de shoppings em todo o DF.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), o Dia dos Pais deve ter um aumento de 21,5% nas vendas em relação ao ano passado. Quem for às compras pretende gastar em média R$ 192,10. O valor é 49,4% mais alto que em 2021, que foi de R$128,58.

Ainda segundo o levantamento, realizado no início de junho com 500 empresários, 62,9% dos entrevistados têm expectativas de vendas maiores que em 2021. Outros 35,9% acham que serão iguais. Apenas 1,2% esperam vendas menores. Já o ticket médio por parte dos lojistas ficou em R$ 207,05. O aumento é de 11% em relação ao ano anterior , que foi de R$ 186,42.

Para o presidente do Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, diversos fatores refletem a tendência de recuperação da economia local. “Neste mesmo período do ano passado, ainda vivíamos reflexos da pandemia. De lá para cá, muita coisa mudou. Além do retorno à normalidade em relação à circulação de pessoas, neste ano já registramos quatro altas consecutivas no Índice de Confiança do Empresário (ICE) e também a diminuição do desemprego, inclusive puxado pelo setor de comércio e serviços”, disse. “A tendência é que o segundo semestre seja melhor ainda que o primeiro”, completa o presidente.

O levantamento ainda mostra que 63,2% dos 513 consumidores entrevistados pretendem presentear os pais neste ano. Entre a parcela que não irá presentear o pai, 26,46% disseram estar com dificuldades financeiras. Outros 51,31% não têm a quem dar o presente. Além disso, 13,23% disseram que estão desempregados, e 8,99% não gostam dessa data.

Os produtos mais escolhidos para presentear foram calçados/acessórios (31,2%); cosméticos/perfumes (19,1%) e vestuário e acessórios (9,9%). As compras no crédito serão as mais utilizadas, com 39,2%, seguidas por dinheiro (32,4%) e débito (20,1%). Juntos, esses dois últimos somam 52,5%. Isso significa que mais da metade pretende quitar as compras imediatamente. Além disso, 7,1% devem usar o Pix/Transferência como forma de pagamento. Por fim, 1,2% disseram que vão utilizar o boleto para pagar o presente.

A pesquisa ainda mostra que as lojas físicas de shopping e de rua/bairro são os locais mais utilizados para a compra do presente, somando juntas, mais de 65%. Seguindo por camelôs/feira (20,7%), compras pela internet (9,4%) e lojas de departamento (4%).

Lojistas

Entre os lojistas entrevistados, 71,5% declarou que irá utilizar alguma estratégia para aumentar as vendas. Outros 18,93% divulgação e propaganda, vitrine temática 18,93%, diversidade de produtos 17,63% e promoção 17,28% são as ações principais.

Ao contrário dos consumidores, os lojistas esperam que as vendas sejam majoritariamente feitas no cartão de crédito 87,2%. Apenas 12,4% acham que a principal forma de pagamento será o débito.

A maioria dos lojistas 76,4% indicou que irá manter os preços dos produtos em relação aos preços do ano passado. O repasse ao fornecedor é o principal motivo para o reajuste. A expectativa média de alta nos preços é de +10,47%. Já o dinheiro atinge a marca de 0,4%, na expectativa dos vendedores.

Otimismo

O presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, também crê que as vendas do Dia dos Pais serão melhores do que as do ano passado. “O consumidor voltou às lojas de rua e de shoppings e as vendas cresceram em média 12% tanto no dia das mães quanto no dia dos namorados”, contou.

O momento também não poderia ser melhor para José Venceslau França, gerente da loja Camisaria Nyll, especializada em moda masculina, no Shopping Conjunto Nacional. Segundo ele, a expectativa está muito alta na venda dos produtos. “ A gente acredita que vai vender bem, esperamos vender uns 70% a mais do que está vendendo hoje, como a loja é do ramo maculino a data é bacana para as vendas”, contou.

O gerente conta que as vendas no ano passado não foram tão boas em razão da pandemia e do lockdown. Ele ainda ressalta que os clientes estão optando por diversos produtos diferentes. “Sai muita camisa de algodão, vende de tudo, mas como a gente é uma camisaria é o que mais sai. O pessoal procura gastar mais ou menos uma média de preço de R$ 100,00”, contou José Venceslau França.

Data especial

A estudante universitária Ana Gabriela Ventura, 21 anos, disse ao Jornal de Brasília que ainda não sabe qual presente dará para o pai, Luís Ventura, 48. Porém, ela diz estar animada com a data, muito especial segundo ela, pois é uma oportunidade de rever até os parentes mais distantes.

“O Dia dos Pais neste ano vai cair em um domingo e a gente já está se preparando para reunir a família. Quase todos os anos nos reunimos para fazer um churrasco em comemoração, mas nos dois últimos foi diferente porque em 2020 não nos encontramos por causa da pandemia e em 2021 foi apenas os mais próximos, […] Esse ano a expectativa está muito boa porque pretendemos chamar todo mundo, inclusive meus avós que quase não saem de casa”, contou a estudante.