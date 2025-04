Execução em plena luz do dia: mulher é assassinada enquanto pilotava moto na BR-040

Por Daniel Xavier

O que seria apenas mais uma tarde comum na BR-040, entre Santa Maria e Valparaíso (GO), foi interrompido por uma cena brutal. Uma mulher de 51 anos foi executada a tiros enquanto pilotava sua motocicleta na rodovia, por volta das 15h dessa terça-feira 8.

Segundo informações iniciais, um carro se aproximou da motocicleta, emparelhou e, sem qualquer aviso, seus ocupantes abriram fogo. Pelo menos cinco disparos atingiram a vítima, que não teve tempo de reagir. No local, peritos encontraram oito cartuchos de pistola calibre 9 milímetros espalhados pelo chão, reforçando a suspeita de execução premeditada.

O crime, de extrema violência, está sendo investigado pela 33ª Delegacia de Polícia, em Santa Maria. Equipes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) estiveram no local para realizar a perícia e dar início às investigações. Ainda não há confirmação se o caso será tratado como homicídio ou feminicídio. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pelo trecho onde ocorreu o crime, foi a primeira a chegar e isolou a área para preservar vestígios importantes à elucidação do caso. Até o fechamento desta edição, a identidade da vítima ainda não havia sido divulgada e o autor dos disparos seguia foragido.