Ex-PM é preso em operação contra tráfico de drogas pela web

19ª DP faz operação nesta terça (23) para desarticular o grupo criminoso do qual o ex-militar fazia parte

Um ex-policial militar foi preso na manhã desta terça-feira (23) em uma operação da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) contra o tráfico de drogas. O indivíduo fazia parte de um grupo que praticava o tráfico de drogas pela internet.

De acordo com as investigações, skunk era a droga mais vendida pelo grupo. As investigações começaram há seis meses. No início do ano, quatro integrantes desta organização já haviam sido presos com seis quilos do entorpecente.

Nesta terça (23), são cumpridos nove mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária em Ceilândia e em Taguatinga. Uma pessoa foi presa em flagrante e uma está foragida.

A 19ª DP informou, sem dar mais detalhes, que o militar teria sido expulso da Polícia Militar do DF (PMDF).

Os envolvidos responderão pelos crimes de

Aguarde mais informações