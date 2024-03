Ex-funcionária do JBr morre aos 39 anos

Segundo a mãe de Karen, Keyla Rocha, a jovem passou mal no último sábado (02) e foi para o hospital, onde, sem respostas, voltou para casa

A ex-funcionária da área de publicidade do Jornal de Brasília, Karen Kelly, faleceu no último domingo (03), aos 39 anos.

Segundo a mãe de Karen, Keyla Rocha, também ex-funcionária do JBr, a jovem passou mal no último sábado (02) e foi para o hospital, onde, sem respostas, voltou para casa.

Ainda no domingo, Karen teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu. “Depois do Jornal de Brasília, ela trabalhou na administração do Cruzeiro. Ela era muito querida por todos os cruzeirenses”, conta Keyla.

Karen será velada nesta quarta-feira (06), a partir das 13h30, no cemitério Campo da Esperança, na 916 Sul.