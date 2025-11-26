Eventos no Autódromo Internacional de Brasília alteram o trânsito na Asa Norte

Com a realização de uma série de eventos no Autódromo Internacional de Brasília entre quinta-feira (27) e domingo (30), algumas vias da Asa Norte terão alterações temporárias no trânsito. As intervenções serão conduzidas pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), que irá organizar bloqueios, ajustes de circulação e orientações aos motoristas para garantir segurança e fluidez diante do aumento previsto no fluxo de veículos. As mudanças passam a valer nos dias de programação e devem ser observadas pelos condutores que trafegarem na região.

Para o evento marcado para quinta-feira (27), às 9h, no Autódromo, os agentes de trânsito irão interditar parte do estacionamento localizado em frente ao Depósito de Veículos Apreendidos (DVA-I), na SGAN 907. A sinalização será implantada ainda nesta quarta-feira (26), às 23h59. A área isolada será destinada aos convidados do evento. Além disso, ao longo da via SRPN será instalada sinalização para reduzir a velocidade dos veículos. Também será implantada uma faixa de pedestres provisória em frente ao DVA-I, visando aumentar a segurança dos participantes.

Artes: Detran-DF

Durante o evento, os agentes do Detran-DF atuarão no local auxiliando a travessia de pedestres e realizando o controle do tráfego na região. A previsão é que as intervenções no trânsito ocorram até as 10h30.

Na sexta-feira (28), em razão da visita de crianças da rede pública de ensino ao Autódromo, o Detran-DF sinalizará uma área de embarque e desembarque para ônibus escolares próxima ao local. A sinalização será implantada na via entre o DVA-I e o Autódromo, na altura da rotatória da Associação dos Pilotos de Ultraleve de Brasília (Apub).

Artes: Detran-DF

A partir das 13h30, os agentes do Detran-DF vão realizar o controle da entrada e da saída de veículos da área reservada ao embarque de desembarque dos estudantes. Em caso de chuva, os ônibus poderão acessar o Autódromo pela entrada em frente ao Colégio Militar. As equipes de fiscalização atuarão na região para garantir a fluidez e a segurança no trânsito. A previsão é que as ações ocorram até as 18h.

Stock Car

No sábado (29) e no domingo (30), devido ao Grande Prêmio BRB Stock Car 2025, o Detran-DF dará início a sinalização das vias na sexta-feira (28), a partir das 23h59.

Artes: Detran-DF

A via entre o Autódromo e o Estádio Nacional, no trecho em frente ao Complexo Aquático Cláudio Coutinho, será bloqueada até na altura da curva do Chinelo. Também serão fechadas a rotatória da Apub e a via SRPN, sentido W5 Norte.

Artes: Detran-DF

Na via contorno do Estádio Nacional de Brasília (ENB), na atura do Colégio Militar (CMB), será implantada sinalização para impedir retorno indevido e estacionamento no gramado. Além disso, os agentes vão desviar o fluxo da rotatória e fechar o estacionamento do CMB, que será destinado para táxi. As equipes do Detran-DF também farão o fechamento da via contorno do Autódromo, no acesso da via W5 Norte e na altura do CMB. O retorno da W4/W5 Norte, na altura da 704/705, também será bloqueado.

Artes: Detran-DF

No sábado (29), as ações de controle de tráfego serão realizadas pelo Detran-DF. No domingo (30) será de competência da PMDF. Durante todo o evento, painéis eletrônicos de mensagens serão utilizados para orientar os condutores e os pedestres. Os agentes de fiscalização atuarão para garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego.