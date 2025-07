Eventos em Brasília alteram o trânsito neste fim de semana

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizará intervenções viárias em diferentes regiões de Brasília entre sexta-feira (4) e domingo (6), em razão de eventos esportivos e culturais previstos para o fim de semana. As ações ocorrerão na Asa Sul, no Eixo Monumental e no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), com apoio de agentes de fiscalização e uso de sinalização especial.

Asa Sul

No domingo (6), a gravação do filme “Marcos e Arnaldo”, na altura da Quadra 506 da Asa Sul, provocará alterações no trânsito das vias W3 e W2 Sul. A partir das 12h30, a via W3 Sul (sentido sul-norte), na altura da Biblioteca Demonstrativa de Brasília, será interditada, assim como o acesso à W2 Sul na altura do supermercado Comper e o cruzamento da W3 Sul próximo ao Cartório JK.

No sentido norte-sul da W3 Sul, a interdição ocorrerá na altura da Quadra 705 Sul, com desvio do tráfego para a via W4 Sul. As interdições estão previstas até 16h30, com atuação de agentes do Detran-DF no local para garantir a segurança viária.

Eixo Monumental – Eco Run 7

Também no domingo (6), será realizada a corrida Eco Run 7, com percursos de 5 km e 10 km. A largada e chegada acontecem na Praça do Palácio do Buriti. Os participantes seguirão pela via N1, viaduto Renato Russo e Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA), retornando antes da via Estrutural.

A partir das 6h30, três faixas próximas ao canteiro central da via N1, entre o Palácio do Buriti e o viaduto Renato Russo, serão interditadas. As demais faixas permanecerão liberadas. Haverá ainda bloqueio da via EPIA na altura da saída do viaduto Renato Russo, direcionando os veículos no sentido Shopping Popular. Na via S1, também serão interditadas três faixas, entre a Praça do Cruzeiro e a Praça do Buriti. As restrições devem permanecer até o meio-dia.

Eixo Monumental – Corridona

Outra corrida, a Corridona, também será realizada no domingo (6), com largada e chegada na via N1, próximo ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O trajeto será feito pelas vias N1 e S1 até a alça oeste da Estação Rodoviária de Brasília (ERB), com percursos de 2 km, 5 km e 10 km.

As interdições começam às 6h30 e incluem faixas de rolamento compartilhadas entre veículos e corredores. Agentes do Detran-DF farão o controle do tráfego, com previsão de liberação total até as 10h30.

Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES)

Entre sexta-feira (4) e domingo (6), o Detran-DF também atuará no SCES por conta do Na Praia Festival. Na sexta, a partir das 8h, será fechada a rotatória de acesso ao evento, no SCES Trecho 2. Retornos também serão interditados no trecho, com implantação de sinalização e painéis eletrônicos para orientação dos motoristas.

Áreas próximas ao Na Praia Parque contarão com vagas reservadas para pessoas com deficiência, idosos, táxis e veículos de transporte por aplicativo. O objetivo das ações é garantir a fluidez do trânsito e coibir infrações durante o evento.

