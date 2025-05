Eventos culturais alteram o trânsito nesta sexta-feira (16)

Para garantir a segurança do público durante eventos culturais que vão ocorrer na sexta-feira (16), o Departamento de Trânsito (Detran-DF) fará intervenções em vias da Asa Norte, Guará, Estrutural, Itapoã, Paranoá e Santa Maria. Veja, abaixo, as principais modificações.

Asa Norte

Em razão do evento comemorativo ao Dia do Gari, promovido pelo Serviço de Limpeza Urbana do DF (SLU), no Distrito de Limpeza Norte, os agentes do Detran-DF vão implantar sinalização viária na Estrada Parque Abastecimento e Armazenagem (EPAA), na DF-010, a partir da noite desta quinta-feira (15), próximo ao SLU, com o objetivo de reduzir a velocidade dos veículos e orientar os condutores. Na sexta, durante o evento, as equipes de fiscalização atuarão na região para garantir a fluidez e a segurança do trânsito.

Guará

De sexta-feira a domingo (18) ocorrerá o Festival Expomix, no estacionamento do Cave, no Guará. As vias adjacentes ao local serão interditadas pela Polícia Militar do DF. Na Avenida Contorno, próximo à Feira do Guará, o Detran-DF utilizará um painel de mensagens para orientar os condutores.

Santa Maria

Em virtude dos 25 anos de mobilização em torno do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, na sexta-feira, a partir das 8h, será realizada a caminhada Faça Bonito, em Santa Maria. Antes

A caminhada contará com dois trajetos em direção ao Ginásio de Esportes. Os participantes concentrados em frente ao Santa Maria Shopping seguirão pela Avenida Alagados, enquanto o outro grupo partirá do Centro de Ensino Especial n° 1 e seguirá pela Avenida Santa Maria. Durante o deslocamento, os agentes de trânsito farão as interdições no trânsito necessárias para a passagem do público.

Itapoã e Paranoá

Ainda na sexta, a XIV Caminhada de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes terá concentração em frente à Igreja Pentecostal Unção de Milagres, localizada na Quadra 1, às margens da DF-001, no Itapoã.

A partir das 8h30, os participantes seguirão pela Avenida Comercial em direção à Quadra Poliesportiva, ao lado do Restaurante Comunitário do Itapoã. As equipes da fiscalização de trânsito acompanharão o grupo durante o trajeto para garantir a fluidez e a segurança viária.

Estrutural

Na Cidade Estrutural, a Caminhada do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A concentração do público será em frente ao Centro de Ensino Fundamental n° 2.

A partir das 8h, os participantes seguirão em caminhada pela Avenida Luiz Estevão até a Panificadora Estrutural. Durante o evento, os agentes farão as interdições no trânsito para a passagem do público.

