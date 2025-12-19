Eventos alteram o trânsito no Arapoanga e na Esplanada neste domingo (21)

Neste domingo (21), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará interdições na Esplanada dos Ministérios em razão do Circuito de Corridas Caixa, que contará com percursos de 5 km e 10 km pelas vias S1 e N1. A largada e a chegada ocorrerão na altura da Catedral Metropolitana de Brasília.

Artes: Detran-DF

A partir das 6h30, a via S1 será bloqueada na altura do Museu da República, e o fluxo de veículos será desviado para a via L2 Sul. O tráfego que segue pela L2 Sul, no sentido Esplanada, será direcionado para o Buraco do Tatuí. Na Esplanada, a faixa mais à direita será destinada à saída de veículos dos ministérios. O fluxo seguirá até a altura do Itamaraty, onde será desviado para a via S2. O acesso ao estacionamento da Catedral será permitido apenas pelo túnel da Cúria, na via S2.

Na via N1, o bloqueio ocorrerá desde o quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) até a altura da via L2 Norte. Os acessos à N1 pela via Palácio Presidencial e pela L4 Norte ficarão fechados. Na N1, a faixa mais à direita, a partir do quartel do CBMDF, será destinada à saída de veículos de emergência, enquanto as demais faixas serão utilizadas pelos participantes do evento. A previsão é que as interdições ocorram até as 10h.

Arapoanga

No domingo, no Arapoanga, será realizada a Rua do Lazer, no trecho entre a Avenida Erasmo de Castro e a DF-230. As equipes do Detran-DF farão o fechamento de todos os acessos à via, das 6h às 18h.

*Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)