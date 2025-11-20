Evento traz a tecnologia do universo dos games para o Recanto das Emas

Por Vítor Ventura

O Recanto das Emas vai receber, no dia 29 de novembro, o evento Reality Play – Sua Jornada Gamer, que promete movimentar o cenário gamer da capital. Com entrada gratuita, a iniciativa realizada pelo Instituto de Ciências, Empreendedorismo e Educação (ICEE) em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (SECTI) acontece das 14h às 18h no Recanto Shopping.

O Reality Play propõe uma experiência que vai muito além do lazer. A proposta do evento é unir aprendizado, diversão e acessibilidade em um ambiente preparado para receber desde jovens curiosos até entusiastas e profissionais da área. Segundo Iraildo Sousa, um dos assessores responsáveis pela iniciativa, esse será o segundo dia do projeto.

Fotos: Divulgação.

O primeiro, aconteceu em 15 de novembro, também no Recanto Shopping, e contou com cerca de 600 pessoas. Nesse dia, conforme explicou Iraildo, a programação esteve mais voltada para a robótica. “Agora nesse segundo evento, que vai ser dia 29, a gente pretende manter a mesma pegada só que com os jogos e com os consoles”, destacou.

As atrações do Reality Play são variadas. Os participantes contarão com palestras ministradas por especialistas do universo gamer, competições com premiações, simulador de corrida com cockpit profissional, consoles de última geração com jogos selecionados, fliperama com jogos clássicos e lanche gratuito. O evento terá também intérpretes de Libras durante toda a programação.

Para enriquecer ainda mais o debate, o evento contará com a participação especial de Eldo Gomes, comunicador, influenciador e criador de conteúdo, conhecido por sua atuação no ecossistema de inovação, turismo e cultura digital em Brasília. Eldo levará ao público reflexões sobre tendências, criação de conteúdo e o impacto do universo gamer no cotidiano dos jovens.

Fotos: Divulgação.

“Nosso objetivo é oferecer atividades e cursos gratuitos para alunos da região do Recanto das Emas e nas proximidades de uma forma que as pessoas possam aprender um pouco mais sobre o mundo dos games, aprender a programação, a desenvolver jogos”, ressaltou Iraildo.

Democratizando a tecnologia

Iraildo explicou que ampliar o acesso às tecnologias e ao universo gamer também é um dos objetivos do projeto. “A gente quer levar para regiões, como o Recanto das Emas, a oportunidade dos jovens entrarem no mundo da robótica, dos jogos e da tecnologia de uma com que eles tenham, futuramente, a ideia de entrar na área, fazer um curso ou uma faculdade”, enfatizou.

Iraildo reforçou que em Brasília existem muitos projetos parecidos, mas que nem todos estão em demais Regiões Administrativas do DF. “A gente quer levar para outras pessoas que não estão familiarizadas com esse mundo para conhecerem como realmente funciona”, finalizou.

Serviço

Reality Play – Sua Jornada Gamer

Data: 29 de novembro;

Horário: 14h às 18h;

Entrada: Gratuita;

Local: Recanto Shopping – Avenida Recanto das Emas, Q 103, Conjuntos 2, 3 e 4 – Praça dos Espelhos, Recanto das Emas/DF;

Instagram: @realitygamerdf