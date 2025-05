Evento no Hospital de Base orienta colaboradores sobre prevenção de acidentes e direção segura

“Desacelere, seu bem maior é a vida.” Com esse lema, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) realizou, nesta terça-feira (27), uma ação voltada à conscientização sobre os riscos no trânsito. O evento, promovido em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), integra a campanha nacional Maio Amarelo e reuniu colaboradores da unidade hospitalar, que é referência no atendimento a vítimas de trauma no DF.

A atividade ocorreu no pátio da Casa Rosa da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília e contou com palestras e dinâmicas conduzidas pelos policiais rodoviários federais Camila Montenegro e Jonathan Nicolau, do Grupo de Educação para o Trânsito da PRF. Entre os temas abordados estavam direção defensiva, uso do cinto de segurança, riscos do uso de celular ao volante e os efeitos do álcool na condução de veículos.

“Nossa missão é prevenir acidentes de trajeto. Tivemos o caso de um enfermeiro no Paraná, referência no combate à covid-19, que perdeu a vida em um acidente enquanto se dirigia ao hospital”, relatou o agente Jonathan Nicolau, ao destacar a importância de falar sobre o tema com profissionais da saúde, também expostos a riscos diariamente.

Os participantes também puderam vivenciar, na prática, os impactos da embriaguez na direção. Foram utilizados óculos que simulam os efeitos do álcool, além de testes com bafômetro e esclarecimentos sobre mitos comuns — como o suposto impacto de enxaguantes bucais ou bombons de licor na detecção do álcool.

Dados apresentados durante o encontro reforçaram a urgência do tema: só nos primeiros meses de 2024, mais de 74 mil sinistros foram registrados nas rodovias federais, resultando em mais de 80 mil feridos e mais de 6 mil mortes no local.

“Muitos dos pacientes graves das rodovias são atendidos aqui. Ter uma equipe preparada faz toda a diferença”, afirmou a policial Camila Montenegro, ressaltando o papel do Hospital de Base como centro de referência no atendimento a vítimas de trauma.

Para Carlos Coelho, chefe do Núcleo de Segurança no Trabalho do IgesDF, a ação reforça o compromisso com a proteção dos colaboradores. “Todos fazemos parte da prevenção, até como pedestres. Não podemos responsabilizar apenas motoristas ou motociclistas. Precisamos refletir sobre nossas atitudes no trânsito”, declarou.

O presidente da Cipa, Márcio Pascoal, celebrou a parceria com a PRF e destacou o papel da conscientização como ferramenta para reduzir acidentes. “Discutir os fatores comportamentais que levam aos acidentes é essencial. Vamos juntos fortalecer a mensagem de que a segurança no trânsito é responsabilidade de todos”, concluiu.

Com informações do IgesDF