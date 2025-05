Evento discute meios de ficar mais fácil empreender no país

Brasília recebeu, entre os dias 7 e 9 deste mês, o 3º Encontro do Convênio Redesim Conectada, evento que reuniu representantes das juntas comerciais do DF e de diversos estados, técnicos, autoridades públicas e especialistas em empreendedorismo. Realizado na sede do Sebrae Nacional, o encontro teve como foco principal a modernização dos processos de registro empresarial e a promoção de um ambiente mais simples e eficiente para quem deseja empreender no Brasil.

“Mais do que uma reunião técnica, este é um espaço de construção colaborativa, em que reafirmamos nosso compromisso com a desburocratização, a valorização das micro e pequenas empresas e a transformação digital dos serviços públicos voltados ao empreendedor”, afirmou Raquel Carvalho, presidente da Junta Comercial do Distrito Federal (Jucis-DF) e anfitrião do evento.

O primeiro dia do evento contou com a palestra do auditor federal do Tribunal de Contas da União (TCU) Paulo Martins, que abordou os desafios e oportunidades da inovação na gestão pública, destacando o uso da inteligência artificial como ferramenta estratégica para melhorar a eficiência dos serviços oferecidos ao cidadão.

No segundo dia, foi discutida a criação da Vitrine Virtual de Negócios, além de debates sobre indicadores estratégicos, pesquisa de satisfação dos usuários e melhorias nos sistemas integrados.

O encerramento, no terceiro dia, incluiu uma visita técnica à sede da Jucis-DF. O momento simbolizou a consolidação das propostas discutidas e o alinhamento das próximas entregas do convênio, com foco em soluções que simplifiquem a abertura de empresas, aprimorem a experiência do usuário e fortaleçam a integração entre os órgãos públicos envolvidos.