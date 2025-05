Evento celebra Dia do Assistente Social no DF com foco em justiça ambiental

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), por meio da Gerência de Serviço Social, realizou, nesta semana, um evento em alusão ao Dia do Assistente Social, celebrado nesta quinta-feira (15). A iniciativa pretendia promover reflexões sobre os impactos da crise ambiental na prática profissional dos assistentes sociais.

O encontro aconteceu no auditório do Ministério dos Transportes e teve como tema “Serviço Social na luta por justiça ambiental para a diversidade de povos e biomas”, pauta da campanha nacional da categoria em 2025. A programação contou com apoio do Conselho Regional de Serviço Social (Cress – 8ª Região) e da Associação dos Especialistas em Saúde.

Para a gerente de Serviço Social da SES-DF, Mariana Mota, a iniciativa foi fundamental para ampliar a compreensão das relações entre as emergências ambientais e a prática profissional na saúde. “Esse é um tema de grande relevância para nós, já que atuamos em realidades que exigem constante atualização e respostas imediatas, especialmente diante de problemas de infraestrutura urbana que impactam diretamente a saúde da população e necessitam de ações específicas por parte dos assistentes sociais”, afirmou.

Programação

Com o apoio do Cress da 8ª Região e da Associação dos Especialistas em Saúde, a programação contou com palestras e troca de experiências. A professora Doutora do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Nailsa Maria Araújo, reforçou o papel estratégico dos assistentes sociais frente à crise ambiental.

“O campo da saúde é o primeiro a sentir os efeitos das mudanças climáticas: aumento de doenças respiratórias, cardiovasculares e psíquicas. Precisamos entender que esses adoecimentos geram novas demandas aos profissionais da saúde, inclusive ao serviço social, e exigem novas formas de atuação”, avaliou.

Atualmente, a SES-DF conta com cerca de 240 assistentes sociais, juntamente com 100 profissionais do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF), que atuam em diferentes unidades de saúde, compondo uma rede de atendimento essencial à população do DF.

*Com informações da Agência Brasília