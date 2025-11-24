Etapa de Brasília da Stock Light vale vaga na BRB Stock Car em 2026

A reta final da Stock Light promete fortes emoções no Distrito Federal. Aproveitando o clima da reinauguração do Autódromo Internacional de Brasília, cinco talentos do automobilismo brasileiro chegam à capital para disputar, a partir desta sexta-feira (28), o título da temporada 2025 e o superprêmio concedido pela Vicar. Estão na briga Enzo Bedani, Felipe Barrichello Bartz, Léo Reis, Alfredinho Ibiapina e Guto Rotta, jovens pilotos que enxergam na decisão a chance de levantar o troféu e garantir lugar no grid da BRB Stock Car Pro Series em 2026.

Três concorrentes ao título (Bedani, “Pipe” Barrichello Bartz e Léo Reis) são paulistas, enquanto Ibiapina é curitibano, embora radicado em Florianópolis (SC), e Guto Rotta é de Encantado (RS). Também são três os finalistas que defendem a W2 Racing ProGP, tradicional equipe carioca liderada por Duda Pamplona e Serafin Jr.: Bedani, Ibiapina e Léo Reis. Barrichello Bartz defende a paranaense SG28 Racing, sob a batuta de Carlos SG, e Guto Rotta corre pela tricampeã Garra Racing Team — antiga Motortech, com sede em Caxias do Sul (RS).

Líder da tabela de pontos desde a primeira etapa do ano, quando ficou perto de gabaritar ao marcar pole position, duas vitórias e um segundo lugar em Interlagos, no mês de maio, Enzo Bedani faz seu terceiro ano na Stock Light. Mais jovem piloto a triunfar na categoria, o paulistano tem um total de três triunfos e sete pódios. A bordo do carro #98, o jovem de 17 anos faz campanha pautada pela regularidade e somou pontos preciosos quando não conseguiu lutar diretamente pela vitória. O piloto tem 287 pontos no campeonato.

Grande perseguidor de Bedani ao longo da temporada, o sobrinho de Rubens Barrichello luta para ser mais um da família no grid da BRB Stock Car em 2026. Também em sua terceira temporada na Stock Light, “Pipe” corre neste ano por nova casa, a SG28 Racing, depois de dois anos defendendo a W2 Racing ProGP. O paulistano de 20 anos é o recordista de pódios, com nove idas ao top-3, e tem como ponto alto em sua campanha a jornada quase perfeita em Cascavel (PR), onde cravou pole position, duas vitórias e um segundo lugar, repetindo o resultado de Bedani em Interlagos ao somar 80 dos 84 tentos possíveis no Oeste do Paraná. Barrichello Bartz vai para a final com apenas dois pontos a menos que o adversário.

Léo Reis é o único entre os cinco finalistas que pode erguer duas taças de campeão no fim de semana em Brasília. Em seu ano de estreia na Stock Light, o paulistano de 22 anos já carimbou o título entre os rookies, uma vez que não pode ser alcançado na pontuação pelos seus oponentes mais próximos. Já no campeonato principal, o irmão mais novo de Rafael Reis — estreante na BRB Stock Car e vindo de seu primeiro pódio na categoria, conquistado na noite de Cuiabá — subiu cinco vezes ao top-3 na divisão de acesso e vai para a decisão com 242 pontos, 45 a menos que o líder da tabela.

Além de Léo Reis, Alfredinho Ibiapina e Guto Rotta vão para o Distrito Federal com chances matemáticas de título. O paranaense de 17 anos completa neste fim de semana sua segunda temporada completa na categoria de acesso sendo o único até agora a ter registrado duas poles no ano (no Velopark e no Velocitta). Dono de três vitórias e três pódios, o campeão brasileiro de kart tem missão mais espinhosa e vai a Brasília com déficit de 69 tentos para Bedani.

Léo Reis é o principal nome da Stock Light entre os rookies em 2025 | Foto: Rafael Gagliano/Vicar

Guto Rotta é o quinto homem na lista dos candidatos ao título da Stock Light e ao superprêmio. Dono de histórico vitorioso em carros de tração dianteira como a Turismo Nacional e a Turismo 1.4, o gaúcho é mais um a completar, neste fim de semana, sua segunda temporada na categoria. O ano de 2025 foi especial para o jovem de Encantado, que venceu duas vezes com a Garra Racing Team e somou um total de quatro pódios. Em termos de título, as possibilidades de Guto são matemáticas, já que a diferença que o separa do topo da tabela é de 79 pontos de um total de 84 que serão postos em jogo no fim de semana.

Tradição em revelar talentos

Desde que foi criada para ser um trampolim para promover pilotos para a Stock Car, em 1993, a Stock Light já passou por diferentes formatos, nomenclaturas e acelerou com modelos distintos de carros, mas sempre manteve em seu DNA a vocação por revelar talentos para o automobilismo brasileiro e mundial.

Com uma estimativa de mais de 400 pilotos já revelados desde sua origem, a Stock Light catapultou as carreiras de 13 pilotos que hoje disputam a BRB Stock Car Pro Series, totalizando quase metade do seleto grid formado por 31 competidores. Desde nomes experientes e consagrados como Cacá Bueno, Daniel Serra, Gabriel Casagrande, Thiago Camilo e Felipe Fraga, até expoentes da nova geração como Felipe Baptista e Gaetano Di Mauro, a categoria de acesso vem cumprindo com sua missão ao longo da história.

Nos últimos anos, esse impulso foi ampliado com o desenvolvimento da escala evolutiva promovida pela Vicar. A promotora da BRB Stock Car e da Stock Light passou a premiar o campeão da categoria de acesso com insumos e incentivos para subir ao grid da principal competição do automobilismo brasileiro.

Os primeiros superpremiados foram Zezinho Muggiati e Arthur Gama, campeões em 2023 e 2024, respectivamente. Ambos integram a novíssima geração do automobilismo brasileiro e já subiram ao pódio. Recentemente, em setembro, o gaúcho Arthur Gama fez história ao ser o primeiro piloto alçado à Stock Car por meio da “escadinha” a vencer uma corrida na categoria, em Cascavel, sendo um dos mais jovens pilotos a subir ao topo do pódio da Pro Series, com somente 20 anos.

Léo Reis é um dos destaques do ano e pode fechar 2025 com dois títulos | Foto: Magnus Torquato/Vicar

Decisão no DF

Em programação muito especial que tem como grande propósito envolver o povo brasiliense em ambiente de festa, confraternização e muita velocidade, as atividades de pista no Autódromo Internacional de Brasília começam na sexta-feira. A Stock Light vai abrir os trabalhos em 28 de novembro com o shakedown — sessão em que os pilotos e equipes usam para aferir as condições do carro e do traçado antes dos treinos propriamente ditos. Na sequência do dia, a categoria terá ainda mais três treinos livres como ensaios antes de dias decisivos no Distrito Federal.

O sábado começa com a definição do grid de largada da Stock Light, na última etapa do campeonato. A tomada de tempos está marcada para 10h40 (horário de Brasília). A Stock Light regressa à pista de 5.384 metros para a primeira corrida do fim de semana, com largada a partir de 12h10, em disputa com 25 minutos mais uma volta. A seguir, às 13h40, acontece a primeira visitação aos boxes no fim de semana. Trata-se de um dos momentos mais aguardados e importantes da agenda em Brasília, no qual o fã pode interagir com seu piloto preferido e ver de perto os carros que aceleram nos principais circuitos do automobilismo brasileiro.

No domingo, a Stock Light viverá o tão aguardado momento da coroação do futuro campeão da temporada 2025 na sequência de duas corridas, começando a partir de 11h40, para definir o futuro dono do título da categoria de acesso, que receberá insumos, incentivos e uma bolsa mensal para ascender ao grid da Stock Car no ano que vem.

A Stock Light é transmitida ao vivo pelo canal oficial da BRB Stock Car Pro Series no YouTube e pelo SporTV e BandSports, emissoras de TV por assinatura.

Com informações da Agência Brasília

