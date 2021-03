Estudo aponta diminuição de acidentes na BR-070

Em quatro meses de operação de reversão de fluxo, a redução de ocorrências chegou a 53,85% na rodovia

De acordo com um levantamento, realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma diminuição no número de acidentes registrados na BR-070. O resultado é um reflexo da reversão de fluxo nos horários de pico da rodovia. A medida conta com o apoio do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF).

A operação tem sido satisfatória e com foco na mobilidade urbana e na melhoria na qualidade de vida dos moradores de Ceilândia, Taguatinga e Águas Lindas (GO). Na BR-070, onde a reversão de fluxo ocorre no trecho entre o km 0 (viaduto do Pistão Norte) até o km 6 nos horários de pico – das 6h às 9h e das 17h às 19h45 – as ocorrências de acidentes de trânsito reduziram 53,85%, enquanto que a quantidade de feridos teve uma redução significativa de 64,29%. Os dados são comparativos com o período de outubro de 2019 a janeiro de 2020.

Em números, o dado revela que enquanto de outubro de 2019 a janeiro de 2020 foram contabilizados 13 acidentes e 14 feridos, de outubro de 2020 a janeiro de 2021 foram seis acidentes e cinco feridos. Além disto, registrou-se uma redução nas infrações de trânsito comumente flagradas neste trecho da rodovia, como transitar pelo acostamento, que teve redução de 95,19%. Em 2019/2020, antes da reversão, foram cometidas 104 infrações desta natureza. Desde o início da operação o número caiu para cinco infrações.

Outra infração muito cometida, que é fazer ultrapassagem pelo acostamento, teve redução de 100% no trecho. De outubro de 2019 a janeiro de 2020 foram contabilizados cinco infrações para motoristas que trafegaram pela margem da pista. Após o início da reversão esse número foi reduzido a zero.

Avaliação positiva

Para o superintendente de Trânsito do DER/DF, Elcy Ozório dos Santos, a queda significativa no número de acidentes devido a operação evidencia o sucesso do projeto. “Estamos satisfeitos com as estatísticas. Mais do que melhorar a fluidez da via nos horários de pico, o intuito é reduzir o número de acidentes e infrações. E em apenas quatro meses de operação já temos grandes resultados”, comemorou.

Morador do Residencial Alvorada, situado à margem da BR-070, Fabiano Cosme, 29 anos, relata que, de fato, a reversão de fluxo tem feito diferença positiva no trânsito da rodovia. “Não só o trânsito melhorou muito tanto de manhã quanto à tarde, como também agora vemos menos acidentes por aqui. Outro ponto que nos incomodava eram os motoristas que não respeitavam e passavam voando pelo acostamento. Agora isso quase não acontece mais”, disse.

A chefe da Assessoria de Comunicação Social da PRF, a agente rodoviário Pâmela Vieira, diz que o órgão tem a metodologia de seccionar todas as rodovias federais a cada dez quilômetros para verificar pontos com altos índices de acidentes. “Nosso último estudo coletou os dados de janeiro a setembro de 2020 e destacou os 100 pontos mais críticos do país. Aqui no DF apenas um trecho abordado fica na nossa circunscrição, que é do km 0 ao km 10 da BR-070. No próximo estudo, devido à queda do número de acidentes, muito provavelmente esse trecho não será mais considerado crítico. Devemos essa marca à parceria com o DER”, disse Pâmela.

