Estudantes do Colégio Militar entregam 3 toneladas de alimentos a pacientes com câncer no DF

Na última quinta-feira (26), 30 alunos do Colégio Militar Dom Pedro II entregaram pessoalmente mais de três toneladas de alimentos à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília, no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). A doação será transformada em cerca de 200 cestas básicas destinadas a pacientes em tratamento oncológico e suas famílias, que enfrentam dificuldades financeiras durante o processo de cura.

A ação teve início como parte de uma gincana escolar tradicional, mas ganhou novo significado ao envolver os estudantes diretamente com a causa. Durante a visita, os alunos conheceram a Casa Rosa, espaço mantido pela Rede Feminina dentro do hospital, onde foram recepcionados pela gestora da entidade, Larissa Bezerra.

“A fome também adoece”, afirmou Larissa. “Muitos pacientes voltam para casa sem saber se terão o que comer. Aqui, além do alimento, eles encontram acolhimento e apoio. A doação de vocês é mais que mantimento: é amor em ação.”

Os estudantes também visitaram o Centro de Infusão Verinha, onde tiveram contato com pacientes e a rotina de tratamento. Para muitos deles, a experiência foi transformadora. “Estar aqui muda a nossa cabeça. Faltam palavras pra descrever”, disse o aluno Bruno Passagli, 16 anos.

Segundo o sargento Jardel, professor de Educação Física e responsável por acompanhar o grupo, esta foi a primeira vez que os alunos acompanharam o destino das doações. “Eles sempre participaram da arrecadação, mas viver o impacto de perto muda tudo. Eles vão levar isso para a vida.”

A cada ação solidária, os estudantes escrevem redações reflexivas sobre o que aprenderam, como parte de um circuito maior de formação cidadã promovido pela escola. Além do Hospital de Base, outras comunidades e instituições em situação de vulnerabilidade também foram beneficiadas com os alimentos arrecadados.

Atualmente, a Rede Feminina assiste mais de 400 famílias por mês, mas outras 200 ainda aguardam na fila de espera. Com as novas cestas recebidas, será possível aliviar parte dessa demanda. “Esses alimentos chegaram na hora certa. Na segunda-feira já começamos a distribuição. Nosso lema é doar amor, enxugar lágrimas e transformar dor em sorriso”, completou Larissa.

*Informações da Agência Brasília