Estudantes da rede pública municipal de Pirenópolis estão ON!

Equipadas com 60 mesas digitais interativas e multidisciplinares, as escolas municipais de Pirenópolis avançam em tecnologia

Já ambientados com o uso de tablets como “cadernos virtuais” e smarts tvs como lousas de complementação pedagógica, nossos estudantes e professores recebem mais uma novidade tecnológica: Table Boards (mesas digitais interativas).

Equipadas com 60 mesas digitais interativas e multidisciplinares, as escolas municipais de Pirenópolis avançam em tecnologia, à luz do projeto municipal Clique Conhecimento.

A Table Board direcionada aos alunos da educação infantil, ensino fundamental e EJA, funcionará como um complemento às atividades realizadas em sala de aula, alinhada ao uso dos tablets e smarts tvs.

As mesas digitais contam com ecossistema de atividades digitais em consonância com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC e as diretrizes municipais curriculares da educação.

São 70 aplicativos digitais com mais de 400 atividades educacionais instaladas.

Além de componentes curriculares como português, matemática, ciências e geografia, a mesa oferece atividades de contação de histórias, com módulo de leitura simultânea de Libras, quebra-cabeça, brinquemática, aprendizagem de linguagem de sinais, inglês, raciocínio lógico, tabuada divertida, dentre outras atividades.

A mesa digital interativa é uma tecnologia que oferece possibilidades para uma prática pedagógica inovadora e inclusiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Inserir as mesas digitais interativas como instrumento de apoio à aprendizagem nas escolas públicas municipais de Pirenópolis demandou um amplo planejamento pedagógico e financeiro. O investimento foi de 1,8 milhões, sendo todo esse valor em recursos próprios do tesouro municipal”.

A coordenação pedagógica destaca que os professores já estão familiarizados com o equipamento pois participaram de várias capacitações ao longo do ano letivo. “A capacitação será contínua com os professores e a equipe técnica. Também teremos o acompanhamento, a integração de conhecimentos e vivências pedagógicas entre as escolas, de forma virtual e presencialmente”.