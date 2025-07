Estudantes conscientizam motoristas em blitzes educativas contra incêndios no DF

Nesta sexta-feira (4), Brazlândia e Lago Oeste foram palco das últimas blitzes educativas da temporada de prevenção aos incêndios florestais no Distrito Federal. As ações ocorreram das 8h às 12h, em dois pontos estratégicos: em frente ao Incra 06, em Brazlândia, e na DF-001, no Lago Oeste.

Coordenadas pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema-DF), as mobilizações contaram com a participação de diversos órgãos que integram o Sistema de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PPCIF), como Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Ibama, Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA), Instituto Brasília Ambiental e ICMBio.

Durante a blitz, motoristas foram abordados pelas equipes do DER-DF e da PRF, sendo conduzidos para pontos de interação com servidores ambientais e estudantes da rede pública. Ali, receberam materiais informativos e orientações sobre práticas seguras para evitar queimadas, sobretudo as causadas pelo descarte irregular de lixo e restos de poda.

Um dos momentos mais marcantes da manhã foi protagonizado por alunos da Escola Professor Carlos Mota, do Lago Oeste. Com cartazes coloridos e panfletos, as crianças abordaram condutores e dialogaram sobre a importância da preservação ambiental. A interação surpreendeu os motoristas e reforçou o caráter educativo da ação.

“Essas blitzes aproximaram o poder público da comunidade. Levar informação e sensibilizar as pessoas são estratégias fundamentais para evitar incêndios que ameaçam vidas, o meio ambiente e o patrimônio coletivo”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Gutemberg Gomes.

A coordenadora do PPCIF, Carolina Schubart, destacou o papel dos estudantes como multiplicadores. “Grande parte desses jovens vive em áreas rurais e acaba disseminando o cuidado ambiental em suas casas e vizinhança.”

A governadora em exercício, Celina Leão, também comentou a importância da mobilização. “A prevenção é o primeiro passo para combater os incêndios. E ela só é eficaz com a participação de todos. Por isso, envolver órgãos públicos e a comunidade faz toda a diferença.”

Além de conscientizar a população, as ações ajudam a proteger áreas especialmente sensíveis, como a Floresta Nacional e o Parque Nacional de Brasília, que sofrem com queimadas durante a seca.

Segundo o diretor-presidente do SLU, Luiz Felipe Carvalho, o descarte incorreto de resíduos está diretamente ligado ao aumento dos focos de incêndio. “A queima de lixo doméstico, além de ser crime ambiental, representa grave risco à saúde pública e à natureza.”

O sargento Lopes, do Corpo de Bombeiros Militar, reforçou o alerta. “A queima do lixo libera fumaça tóxica, e nosso papel é conscientizar, prevenir e proteger.”

Apesar do encerramento da temporada de blitzes, as ações educativas continuam ao longo do ano, com foco na preservação do Cerrado, da fauna silvestre e das comunidades mais vulneráveis às queimadas.

Com informações da Sema e do SLU