Estudante vivencia um dia como secretária de Desenvolvimento Social pelo projeto Meninas em Ação

A estudante Luana Meireles, 18 anos, viveu na última quinta-feira (24) a experiência de ser, por um dia, titular da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF). A secretária Ana Paula Marra recebeu a aluna do Centro de Ensino Médio Setor Oeste (Cemso) para uma imersão na rotina de trabalho da pasta, como parte da primeira edição do projeto-piloto Meninas em Ação. A iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF) visa promover o empoderamento feminino por meio da vivência em instituições de poder.

“A Luana teve a chance de conhecer de perto a política de assistência social e segurança alimentar do GDF, em que muitas mulheres estão à frente das ações”, destacou Ana Paula. Segundo a secretária, o protagonismo feminino é evidente na Sedes: 63% do quadro de profissionais é composto por mulheres, assim como a maioria dos beneficiários dos programas sociais do DF. “Nesse sentido, o projeto Meninas em Ação é fundamental para inspirar jovens a ocuparem os espaços que desejarem”, acrescenta.

Para Luana, a experiência foi transformadora. “Nunca imaginei que um dia estaria na posição de alguém que toma decisões tão importantes e que impactam tantas vidas”, afirmou a estudante do 3º ano, que sonha em cursar Engenharia da Computação. “Isso me inspira a buscar um cargo de liderança na minha área, especialmente em um órgão público”.

Pela manhã, Luana foi recebida na sede da secretaria, na 515 Norte, onde participou de uma reunião com subsecretários das áreas de Desenvolvimento Social e de Segurança Alimentar e Nutricional. À tarde, ela acompanhou Ana Paula Marra em visita ao Restaurante Comunitário do Gama, onde são servidas refeições a preços acessíveis – café da manhã e jantar por R$ 0,50, e almoço por R$ 1 – todos os dias, inclusive domingos e feriados. A estudante ainda conheceu a cozinha do restaurante e acompanhou o preparo das refeições.

A jovem acompanhou a secretária Ana Paula Marra em visita ao Restaurante Comunitário do Gama, onde almoçou, conheceu a cozinha e acompanhou o preparo das refeições

A agenda incluiu também a entrega de benfeitorias nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), ambos no Gama. Os espaços foram totalmente reformados para oferecer mais conforto aos servidores e às pessoas atendidas.

Como Luana comentou seu interesse por crochê, a equipe organizou uma visita ao Instituto Proeza, uma Organização da Sociedade Civil (OSC) parceira da Sedes, localizada no Recanto das Emas. O local oferece oficinas de artesanato, entre outras atividades, a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.