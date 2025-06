Estudante do CEM 10 de Ceilândia representará o DF no programa Jovem Senador 2025

A manhã desta sexta-feira (27) foi marcada por surpresa e emoção no Centro de Ensino Médio (CEM) 10 de Ceilândia. A estudante Maria Eduarda Alves, 17 anos, foi anunciada como a representante do Distrito Federal na edição 2025 do programa Jovem Senador. A revelação aconteceu durante uma cerimônia na própria escola e foi feita por Emanuelle Lana, vencedora da edição anterior e aluna do CEM de Taguatinga Norte.

Apaixonada por política, Maria Eduarda já acumula participação em iniciativas de protagonismo juvenil, como o Parlamento Estudantil da Câmara Legislativa do DF. Em agosto, ela estará no Senado Federal, em Brasília, onde participará da Semana de Vivência Legislativa, que ocorrerá entre os dias 5 e 9.

“Quando a gente quer muito uma coisa e se esforça, a recompensa vem. Amo política e já sei que quero cursar relações internacionais”, afirmou a jovem, entusiasmada com a oportunidade.

Redação premiada

A escolha da representante distrital foi feita por meio de um concurso de redação com o tema “Emergência climática: pense no futuro, aja no presente”. O texto de Maria Eduarda se destacou entre os melhores da rede pública do DF e foi selecionado por comissões da Secretaria de Educação (SEEDF) e do Senado Federal.

A professora de português Celeste Maria Napoleão, orientadora da redação vencedora, também foi homenageada na cerimônia. Ela ressaltou o valor do concurso como ferramenta de cidadania: “O Jovem Senador estimula os estudantes a refletirem sobre questões urgentes. Ver nossos alunos ocupando espaços de decisão é um ganho imenso para a educação e a sociedade”.

Participação recorde e protagonismo feminino

Segundo a organização do programa, o Distrito Federal teve participação recorde na terceira etapa da seleção deste ano. Mais de 160 mil estudantes de 4.202 escolas públicas em todo o país enviaram suas redações. O coordenador do concurso no Senado, George Cardim, celebrou os resultados da edição de 2025, destacando o protagonismo feminino: 21 das 27 vagas foram ocupadas por meninas.

“Desde que o programa foi criado, já realizamos 16 concursos e mais de 2 milhões de estudantes participaram. Isso mostra a força dessa iniciativa na formação política e cidadã da juventude brasileira”, afirmou Cardim.

Do pátio da escola ao plenário do Senado

O programa Jovem Senador é uma iniciativa do Senado Federal em parceria com as secretarias estaduais de Educação. Voltado para alunos do ensino médio com até 19 anos, o projeto visa ampliar o conhecimento sobre o processo legislativo e fomentar o engajamento político entre os jovens.

Durante a Semana de Vivência Legislativa, os estudantes assumem simbolicamente as cadeiras de senadores, apresentam propostas e debatem temas nacionais. As sugestões aprovadas são encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH). De acordo com a coordenação, 20 propostas já tramitam no Senado — duas delas chegaram à Câmara dos Deputados após aprovação no ano passado.

O coordenador da Diretoria de Ensino Médio da SEEDF, João Tadeu Maia, destacou o trabalho coletivo envolvido no processo: “Esse resultado é fruto do esforço conjunto de professores, gestores e das regionais de ensino. É emocionante ver uma aluna do DF ganhando esse espaço e representando com excelência nossa rede pública”.

Com informações da Secretaria de Educação (SEEDF)