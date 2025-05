Estrutura física e metodologia utilizada na Egov-DF serão replicadas em São Paulo

Na tarde desta quinta-feira (22), representantes da Escola de Governo do Estado de São Paulo (Egesp) desembarcaram em Brasília com um objetivo especial: trocar experiências com a Escola de Governo do Distrito Federal (Egov-DF). A visita técnica teve como foco conhecer as instalações, iniciativas e cursos de capacitação oferecidos aos servidores da capital da República.

A diretora da Egov-DF, Juliana Tolentino, foi a responsável por apresentar o espaço ao coordenador da Egesp, Bruno Noroes de Magalhães, e à chefe de Capacitação Intersetorial da instituição paulista, Cláudia Antico.

Juliana destacou a importância da troca de experiências entre as instituições e lembrou que, em 2023, também esteve na Escola de Governo de São Paulo. “Essas visitas são muito importantes porque nos permitem compartilhar ideias, inovar e aprender com as experiências de outras instituições. Muitas vezes, projetos que imaginamos aqui já estão sendo aplicados com sucesso em outros lugares — e isso nos inspira e encurta caminhos. Além disso, é uma oportunidade de pensar em soluções conjuntas para os desafios do serviço público”, afirmou.

Os representantes da Egesp elogiaram a estrutura da Egov DF e destacaram iniciativas que podem ser adaptadas à realidade paulista. “Me chamou a atenção a estrutura das salas, que é bem robusta, e também a alta adesão aos cursos presenciais aqui. Em São Paulo, a evasão nos cursos on-line é muito alta. A gente percebe que, no presencial, esse índice é bem menor”, avaliou Bruno Noroes de Magalhães, coordenador da Escola de Governo de SP.

“Provavelmente vamos levar várias ideias daqui. Uma delas é a metodologia usada na criação e apresentação dos cursos — com temas bem definidos e direcionamento claro sobre o público-alvo de cada capacitação”, disse a chefe de Capacitação Intersetorial da Egesp, Cláudia Antico.

Os cursos de qualificação dos servidores do Governo do Distrito Federal são oferecidos pela Escola de Governo. Até esta quinta-feira (22), 7.666 servidores já foram capacitados em 253 cursos e eventos promovidos pela instituição.

*Com informações da Agência Brasília