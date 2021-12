Estácio Brasília recebe o Selo de Instituição Socialmente Responsável

A certificação tem como objetivo mostrar à sociedade que a instituição promove ações com foco no desenvolvimento sustentável da comunidade na qual está inserida

A Estácio Brasília conquistou, mais uma vez, o “Selo de Instituição Socialmente Responsável”, concedido anualmente pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) quando reconhece as instituições de ensino superior pelas suas ações em benefício da sociedade. Além de outras ações realizadas ao longo do ano, o campus promoveu, entre 27 de setembro e 1º de outubro, a 9ª Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, que contou com palestras e debates on-line e lives relacionadas às três dimensões sustentáveis: ambiental, econômica e social, disponibilizados de modo gratuito e aberto ao público.

“Por meio de diversos eventos buscamos despertar o interesse de nossos alunos e colaboradores na temática da Sustentabilidade. Enquanto instituição de ensino superior temos a missão de educar além do que tange à formação acadêmica, engajando o aluno em ações que impactem a sociedade, nas mais diversas atmosferas: do meio ambiente ao socioeconômico, contribuindo de forma consciente para um futuro melhor”, destaca Claudia Romano, vice-presidente de Relações Governamentais, Comunicação e Sustentabilidade da Estácio.

A certificação tem como objetivo mostrar à sociedade que a instituição promove ações com foco no bem-estar social e no desenvolvimento sustentável da comunidade na qual está inserida. Para receber o selo, as instituições precisam cumprir uma série de atividades que devem ser registradas na plataforma da campanha. O objetivo é promover benefícios sociais à comunidade onde a instituição está inserida, bem como também reconhecer a importância dessa ligação necessária entre a academia e a sociedade.

A Estácio Brasília busca, ao longo de todo o semestre acadêmico, demonstrar aos universitários a importância da realização de ações em prol da sustentabilidade e responsabilidade social.

Campanha da ABMES

Realizada desde 2005 pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), a iniciativa tem como principal objetivo aumentar a visibilidade das ações de responsabilidade social realizadas pelas instituições ao longo do ano. Os projetos podem ser das mais diversas áreas como saúde, educação, cultura e meio ambiente de forma que estimulem no ambiente acadêmico o engajamento social para uma educação cada vez mais humana e inclusiva.