Espiritualidade em Família marca Pentecostes no Taguaparque

Uma das celebrações religiosas mais tradicionais de Brasília aconteceu neste fim de semana. Os três últimos dias da festa que marcou a 26ª edição da Semana de Pentecostes foram realizados no Taguaparque, em Taguatinga.

Neste ano, também foram celebrados os 25 anos da revelação das Velas de Pentecostes, com uma extensa programação que culminou nos três dias do grande evento no Taguaparque, com missas, momentos de oração e de Adoração ao Santíssimo, pregações e louvores, tenda vocacional, lojas de artigos religiosos e praça de alimentação.

Acompanhado de toda a família, o vigilante Gael Guarino, 50 anos, não perde uma edição da celebração no Taguaparque. “E vem toda a família, até a Pérola, minha cachorra”, acrescentou. Para Gael, é muito importante poder se reunir com as pessoas que mais ama, na presença de Deus. “Ainda mais para consagrar as velas para a família toda e outras pessoas que necessitam”.

Foto: Amanda Karolyne / Jornal de Brasília

Uma das parentes que veio com Gael foi a aposentada Conceição Ferreira do Carmo, 72 anos. Essa foi sua segunda vez no Pentecostes, e ela veio preparada para aguentar qualquer tempo. “Para escutar a palavra de Deus, a gente não se importa com o clima, nem com o sol forte, nem chuva, nem nada”, apontou.

A diarista Elizety Silva Santos, 46 anos, mora em Valparaíso e, junto de uma caravana, compareceu aos três dias da festa de Pentecostes. Depois de um momento de adoração, ela contou que frequenta o evento há mais de dez anos. “Eu gosto muito do calor de Jesus, de sentir essa paz que celebrações como essa me trazem”, afirmou. Para ela, vale muito a pena comparecer, ainda mais com a companhia do filho. Ela veio agradecer pelas bênçãos recebidas, pois recentemente o pai sofreu um acidente e bateu a cabeça, mas agora está se recuperando sem sequelas muito graves. “Jesus realizou um milagre e ele está bonzinho”.

Direto de Belém do Pará para o Pentecostes, o gerente comercial Thiago Nascimento, 32 anos, esteve presente nessa edição. Há 12 anos, ele participa da festa anualmente. “Esse evento nos conecta com a nossa espiritualidade e nos permite ficar mais próximos de Deus”, afirmou. Ele veio acompanhado de familiares que moram no DF, como a recepcionista Ana Félix, de 27 anos. “Nós fazemos questão de vir todos os anos como família, pelo menos há dez anos. Nós também íamos quando era no Parque Leão”, lembrou Ana.

Foto: Joel Rodrigues/ Agência Brasília

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, esteve presente no grande dia de Pentecostes, neste último domingo. Ibaneis reforçou que este evento já virou uma tradição em Brasília, com pessoas que vêm de outras cidades e estados para comemorar a data religiosa na capital. “Esse final de semana foi muito especial. Nós tivemos também a festa do Divino Espírito Santo em Planaltina e o Pentecostes, que reúne grande parte da população”, afirmou.

Para Ibaneis, o Padre Moacir, em nome da comunidade dos Renascidos em Pentecostes, tem se esforçado muito e merece o apoio do GDF para que essa festa possa ser realizada. “Já são três dias de comemoração e nós estivemos presentes mais uma vez, nesse grande dia de festa, fechando esse domingo com muita alegria”, complementou.

O tema dessa edição foi “Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja” (Missal Romano). “O Espírito Santo suscita no coração do Padre Moacir e a gente faz essa festa maravilhosa”, destacou Crícia Martins, cofundadora do Renascidos em Pentecostes e representante da coordenação do evento.

Segundo a organização do grupo, são mais de duas décadas de graças realizando uma das maiores festas do País dedicadas ao Espírito Santo. Nestes 26 anos, a celebração já passou pela Paróquia São Pedro, pelo Pistão Park Show, pela Facita, pelo Parque Leão e, há mais de dez anos, tem seus últimos três dias consolidados no Taguaparque, local que comporta a grande multidão de fiéis do Distrito Federal, do Entorno e de vários estados — e até países — que anualmente lotam o evento.

Ela contou ao Jornal de Brasília que, neste ano, a comunidade está celebrando a 26ª Semana de Pentecostes e também os 25 anos das velas de Pentecostes. “São aquelas velas que a gente acende e pede um milagre, algo extraordinário. No sábado, nós fizemos uma celebração tão linda falando sobre as velas”, explicou. “Cada ano a gente tem um tema.” Crícia salientou que o Pentecostes significa o nascimento da Igreja e, em razão disso, todo esse nascimento é renovado e festejado pelos fiéis da comunidade.

Glaucia Martins é consagrada da comunidade Renascidos em Pentecostes, que foi fundada pelo Padre Moacir. Glaucia é uma das cantoras oficiais do evento e considera que a edição deste ano foi uma bênção de Deus. “Nós estamos na 26ª Semana de Pentecostes e esse ano é especial porque estamos comemorando 25 anos da revelação das velas de Pentecostes”, afirmou. Para ela, essa celebração aumenta a cada dia. “Eu participo dessa festa bonita desde o 1º Pentecostes, em 1999”, comentou.

De acordo com Weberthyer Araujo, um dos coordenadores gerais do evento, para essa celebração foram disponibilizados mais de 531 metros de LEDs no Taguaparque, para o conforto dos fiéis e maior visibilidade do evento. Weberthyer esperava fechar o terceiro dia do evento com chave de ouro. “Nesses anos todos do evento, nós temos testemunhos de vários milagres, prodígios, curas e libertações”.

Ele afirmou que o Pentecostes tem 26 anos, mas a promessa de Deus das velas de Pentecostes e seus milagres tem 25 anos. “Por isso, estamos comemorando o Jubileu de Prata em 2025”.

Ainda segundo o coordenador, o evento contou com o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), com o suporte de órgãos de segurança como o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), Polícia Militar do DF (PMDF), Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF (DF Legal) e outros órgãos. “Sem a ajuda do GDF, não poderíamos realizar esse evento que está no calendário da cidade”, finalizou.