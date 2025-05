Espaço AiTec aproxima público da AgroBrasília 2025 e o setor produtivo

O espaço de inovação AiTec à AgroBrasília 2025, com uma programação voltada ao fortalecimento de startups e à aproximação do público com o setor produtivo, governo e pesquisadores do Agro, foi lançado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) nessa terça-feira (20).

O espaço tem fomento da fundação por meio do edital Movimenta 2025, voltado ao apoio a eventos científicos, tecnológicos e de inovação que contribuam para o desenvolvimento regional.

A superintendente Científica, Tecnológica e de Inovação da FAPDF, Renata Vianna, visitou estandes de startups e conheceu soluções tecnológicas em áreas como biotecnologia, sensoriamento remoto e agricultura de precisão.

Diálogo, visibilidade e acolhimento institucional

Além da programação técnica-científica, a fundação disponibilizou um espaço exclusivo para acolhimento e conexão com o público. O lounge FAPDF foi equipado com pufes, sofás, mesa e cadeiras para reuniões, além de torre para recarga de celulares. “A importância da presença da FAPDF na AgroBrasília está diretamente ligada à nossa missão: promover o desenvolvimento do ambiente de pesquisa, tecnologia e inovação no Distrito Federal”, destacou Renata Vianna. “Estamos aqui para reforçar esse compromisso, trazendo iniciativas técnicas e científicas que contribuem para o avanço do setor produtivo Agro”,

completou a superintendente.

Renata também destacou a continuidade do apoio da FAPDF à AgroBrasília, explicando que o evento foi submetido ao edital como em anos anteriores. Segundo ela, há uma distinção importante entre patrocínio institucional e o fomento direcionado à atividade-fim da fundação. “Temos dois tipos de apoio: o de patrocínio e o de fomento à pesquisa, tecnologia e inovação.”

*Com informações da Agência Brasília