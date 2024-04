Escola Fátima acusa alunos do Colégio Galois de injúria racial durante torneio escolar

A Escola Franciscana Nossa Senhora de Fátima soltou uma carta de repúdio contra o Colégio Galois nesta sexta-feira (12), onde denuncia que alunos do Galois tenham proferido ofensas durante uma partida de futsal pelo campeonato chamado Liga das Escolas. O jogo foi disputado no colégio Galois, na Asa Sul, no último dia 3 de abril.

Durante a disputa da partida, alunos do Galois teriam chamado os jogadores do Fátima de “macaco”, “filho de empregada” e “pobrinho”. Segundo nota da direção da Escola Franciscana, estavam todos uniformizados com a roupa do Galois.

Outra reclamação do instituto católico é que vários responsáveis estavam no local e não houve nenhum tipo de ação para que as atitudes cessassem, o que caracteriza conivência por parte do colégio Galois. Além disso, acusam os árbitros da partida de também não fazerem nada.

“É inadmissível que em pleno século XXI, ainda tenhamos que presenciar atos tão repugnantes como os que foram direcionados a nossos atletas”, disse a diretoria da Escola Fátima.

O colégio católico informou na nota que registrou um boletim de ocorrência e espera uma atitude da delegacia. Além disso, o caso será levado a diretoria da competição disputada.

Confira a nota de repúdio da Escola Franciscana Fátima:

Pronunciamento do Galois

O Colégio Galois também se manifestou publicamente e disse não estar inerte aos acontecimentos. “Já iniciamos uma investigação interna rigorosa e estamos comprometidos em não apenas a identificar os envolvidos, mas também a aplicar medidas disciplinares e ampliar, ainda mais, ações educativas necessárias pertinentes”.

O Galois se dispôs a colaborar com as investigações e se propôs a desenvolver iniciativas conjuntas ao Fátima.

Confira o pronunciamento do Colégio Galois: