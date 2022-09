Escola de Carnaval encerra atividades com foco em 2023

Projeto movimentou a cena carnavalesca do DF ao longo do ano

As cores e os batuques do carnaval do DF já estão preparados para levar a folia para a avenida em 2023! Isso porque as 14 escolas de samba e oito blocos carnavalescos que passaram por meses de capacitação na Escola de Carnaval puderam celebrar sua formatura, na noite desta quarta-feira (28/9), em uma grande cerimônia de encerramento do projeto, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec).

O Eixo Cultural Ibero-americano foi o palco escolhido para a festa, que incluiu um minidesfile dos grupos envolvidos, homenagens, apresentação das baterias e, claro, muita alegria e emoção. Entre os presentes, além dos alunos e representantes dos grupos que fazem o carnaval de Brasília, também estiveram alguns dos professores que integraram o projeto, como a porta-bandeira Selminha Sorriso; o mestre de bateria Rodney Ferreira; Orlando Sérgio, professor de espuma e confecção; e o carnavalesco Milton Cunha, curador da Escola de Carnaval e apresentador da noite.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues destacou que não foram medidos esforços para que o projeto acontecesse, de modo a permitir uma retomada das festividades carnavalescas, interrompidas há alguns anos. “Agora, a pandemia está dando adeus e nós estamos todos precisando de alegria. É por isso que estamos aqui hoje, porque nós vamos ocupar toda a cidade com alegria”, brincou.

Representando os grupos carnavalescos, Moacir Oliveira Filho celebrou “a dimensão, a densidade e a qualidade” da Escola de Carnaval. “Muitos de nós aqui temos uma longa trajetória com o carnaval de Brasília, alguns com mais de 50 anos. E devemos nos sentir privilegiados, porque pela primeira vez temos a oportunidade de ter na nossa casa a nata do carnaval brasileiro. E é isso que vai fazer renascer o carnaval da nossa cidade”, celebrou.

RETOMADA DOS FESTEJOS

Executada pela Associação Luta pela Vida, após lançamento de edital de chamamento público, o projeto da Escola de Carnaval foi criado pela Secec após uma série de atividades e escutas públicas que demonstraram a necessidade do setor carnavalesco do DF de se capacitar e atualizar para voltar à ativa, depois de oito anos sem desfiles. O projeto foi então iniciado em fevereiro de 2022, dividido em módulos que englobaram toda a dinâmica produtiva do carnaval, envolvendo desde a gestão administrativa à parte artística visual e musical.

“A Escola de carnaval nos fez ver que não precisamos reinventar a roda, mas seguir o que já acontece nos grandes carnavais, como do Rio e São Paulo, e reunir esforços. O carnaval de Brasília vem crescendo e temos a certeza de que todas as escolas farão um carnaval à altura da capital do país”, afirmou Adriano Gardini, também representando as escolas de samba.

Além de movimentar toda a cadeia produtiva do carnaval, o projeto também celebrou Brasília como Capital Ibero-americana das Culturas em 2022, título concedido pela União das Cidades Capitais Ibero-americanas (UCCI). Assim, entre as apresentações da noite, o público pôde conhecer ainda um pouco dos enredos que estarão presentes no carnaval de 2023: celebrando Brasília, sua cultura e suas conexões com o mundo.

“Isso aqui só foi uma escola porque fizemos juntos”, explicou a subsecretária de Difusão e Diversidade Cultural da Secec, Sol Montes. “Esse encerramento, na verdade, não é um encerramento, mas o início do carnaval de 2023. E olha quanto isso significa para essa cidade e para o povo dessa cidade! Está germinando a semente do maior carnaval que o DF já viu!”