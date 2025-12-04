Equipe técnica do MPDFT vistoria estrutura da Rodoviária do Plano Piloto

A Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC) realizou, nesta quarta-feira (3), uma vistoria técnica na Rodoviária do Plano Piloto para analisar o andamento das obras de recuperação dos pilares do terminal.

A visita contou com a presença do procurador distrital dos direitos do cidadão, Eduardo Sabo, e dos engenheiros Eduardo Dimas Grau e William Bessa, da Assessoria Pericial em Arquitetura e Engenharia Legal do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (SPE/MPDFT).

O terminal possui 64 pilares de sustentação, que estão sendo recuperados gradualmente. Segundo Eduardo Sabo, cinco pilares já passaram por intervenções utilizando tecnologias modernas, como nanotecnologia e inibidores de corrosão migratórios. “O processo está sendo executado de forma gradual, com o objetivo de prolongar a vida útil da estrutura”, explicou.

Durante a vistoria, a equipe verificou a instalação de sistemas de monitoramento dinâmico, que permitirão acompanhar vibrações, deslocamentos e deformações, ampliando a segurança do conjunto estrutural. Também foram avaliados os chamados “pés de pilares”, considerados os elementos mais comprometidos, além de infiltrações nos tabuleiros dos dois viadutos.

Os técnicos subiram até a laje conhecida como “caixão perdido”, que recebe a carga do trânsito de veículos do pavimento superior, e constataram a necessidade de substituição da tubulação de captação das águas pluviais e de tratamento de impermeabilização. As obras de recuperação estão em andamento.

O último encontro sobre o tema, realizado em 5 de novembro na sede do MPDFT, tratou da avaliação estrutural do terminal e de melhorias de acesso, mobilidade e sinalização, visando garantir a segurança dos usuários.

Foto: Divulgação/MPDFT

Com informações do MPDFT