Equipe de teatro orienta idosos sobre segurança no trânsito nesta quinta (29), em Taguatinga

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realiza, a partir das 9h desta quinta-feira (29), uma ação educativa voltada para idosos no Centro de Convivência Bernardo Sayão, em Taguatinga. A iniciativa integra a programação da campanha Maio Amarelo 2025, que tem como foco a conscientização para um trânsito mais seguro.

Cerca de 50 idosos participarão da atividade, que contará com a apresentação de um espetáculo teatral. A peça abordará, de forma lúdica e acessível, comportamentos adequados ao circular em vias públicas — como a travessia correta de ruas, o uso da bicicleta e a postura dentro dos veículos.

A escolha do público-alvo está relacionada à vulnerabilidade dos idosos no trânsito. Dados do Detran-DF mostram que, em 2024, 29% dos pedestres mortos em acidentes tinham 60 anos ou mais — 24 das 82 vítimas fatais. A redução dos reflexos e a dificuldade de locomoção tornam esse grupo mais suscetível a atropelamentos e outros sinistros.

Durante a ação, os participantes serão orientados a priorizar o uso de faixas de pedestres e travessias sinalizadas, além de adotar atitudes preventivas no dia a dia. A meta do Detran é reforçar a importância de hábitos que contribuem para a segurança e a mobilidade de todos.

Serviço

Ação educativa de trânsito para idosos

📅 Data: Quinta-feira (29), a partir das 9h

📍 Local: Centro de Convivência Bernardo Sayão – QNM 36/38 AE – Taguatinga