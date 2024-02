EPNB será concretada, diz José Humberto ao Sinduscon

Nova obra deve ser licitada até meio do ano para substituir asfalto da rodovia por concreto, assim como foi feito na Estrutural

Durante reunião de diretoria do Sindicato da Indústria da Construção do Distrito Federal (Sinduscon-DF), o secretário de Governo do DF, José Humberto Pires de Araújo, confirmou que a rodovia Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) terá o asfalto substituído por pavimento rígido de concreto, assim como ocorreu na via Nova Estrutural.

“Vou anunciar para vocês, em primeira mão, que a EPNB será toda também de concreto. É uma decisão tomada”, disse ele, ao lado do presidente da entidade, Adalberto Valadão Júnior.

“Queremos licitar essa obra até o meado do ano [de 2024]. Tivemos que refazer o projeto e vai ter mais uma faixa. Ali é o corredor do BRT Oeste, que a gente vai complementar”, afirmou Araújo, durante a reunião de diretoria do Sinduscon-DF, na sede da entidade, em Brasília. Logo em seguida, o secretário foi aplaudido pelos empresários da construção civil presentes no local.

O presidente do Sinduscon-DF disse que o anúncio comprova que o GDF segue firme no propósito de garantir desenvolvimento local e qualidade de vida para a população, com respeito ao planejamento urbano.

“Essa nova obra na EPNB vai garantir que a via tenha a qualidade necessária para os motoristas trafegarem com o maior conforto possível, assim como os passageiros do transporte coletivo e a população que necessita dessa via”, afirmou.

A estimativa é que, em média, 175 mil pessoas são transportadas apenas na faixa exclusiva para ônibus, taxi e transporte escolar da EPNB. Por isso, conforme ressalta o presidente do Sinduscon-DF, “serão enormes os benefícios dessa obra para a população”. “É mais um avanço que o Distrito Federal garantirá com o trabalho da indústria da construção”, disse.

De acordo com o secretário, o GDF tem trabalhado para renovar todo o Distrito Federal. “A questão nossa é renovar Brasília e reconstruir Brasília. Estamos trabalhando dentro dessa visão. O caso da Nova Estrutural é um caso de técnicas modernas”, afirmou ele. “Essa informação é tão precisa que estou encantado com ela”, comemorou Araújo.

A vice-presidente de Obras e Infraestrutura (Vpoi) do Sinduscon-DF, Tereza Christina Cavalcanti, considera importantes os investimentos do GDF em infraestrutura pública, para se garantir melhor qualidade de vida à população. “O Distrito Federal tem avançado muito em obras públicas de qualidade, e a indústria da construção civil continuará firme nas parcerias para que a população consiga ver todos os resultados positivos.

Ainda não foi divulgada a previsão de início das obras na EPNB.

Nova Estrutural

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), inaugurou a nova pavimentação da via Estrutural no dia 16 de dezembro de 2023. O trânsito foi liberado nos dois sentidos.

A estrada passou por reforma para colocação de pavimentação de concreto rígido na pista. A obra durou um ano e custou aproximadamente R$ 80 milhões.