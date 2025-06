Enfermeira do HRSM conquista prêmio por melhor trabalho científico no 5º Seminário da Saúde da Mulher

A enfermeira Bruna Carolina Neves Ferreira, do Centro Obstétrico (CO) do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), conquistou o primeiro lugar na categoria Melhor Trabalho Científico do 5º Seminário da Saúde da Mulher, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF). O evento foi realizado na última terça-feira (24) e teve como tema o protagonismo da mulher na enfermagem.

O estudo premiado, intitulado Atuação da Enfermeira Obstetra no Parto: Experiência em Centro Obstétrico de Alto Risco, apresenta a rotina e os desafios do cuidado especializado no HRSM. Bruna destacou a importância do reconhecimento: “Esse é um espaço de valorização da ciência e da prática de enfermagem. Fiquei muito honrada em apresentar um recorte da nossa realidade e, mais ainda, em ver nosso trabalho reconhecido entre tantos outros de grande relevância”. Ela dedicou a conquista “a todas as enfermeiras da nossa unidade, mulheres potentes e comprometidas”.

Além da apresentação dos trabalhos científicos, o seminário discutiu temas como identidade profissional, inovação e os desafios enfrentados pelas mulheres na enfermagem.

A chefe do Serviço do Centro Obstétrico, Priscila Pinheiro, ressaltou que a premiação reflete o esforço coletivo da equipe: “Ter uma profissional como a Bruna é um privilégio. Ela leva o nome do HRSM para além dos muros do hospital e fortalece a valorização da enfermagem. Esse prêmio é dela, mas também é nosso”. Ariodene Carvalho, chefe de equipe do CO, também celebrou a conquista, destacando o impacto positivo no cuidado às pacientes e na imagem da instituição.

A premiação reforça a importância da produção científica na rotina hospitalar e evidencia o papel fundamental da enfermagem na inovação e na construção de um sistema de saúde mais humano e eficiente.