Endereços em Sobradinho ficarão sem energia na segunda-feira (8) para modernização da rede

Áreas de Sobradinho terão o fornecimento de energia interrompido, nesta segunda-feira (8), para que seja feita a melhoria e a modernização da rede elétrica da região. O serviço será das 10h às 16h afetando os seguintes endereços: DF-205, Vila Fercal, KM 04, Condomínio Alto da Boa Vista, Conjunto A, KM 05 e KM 06.

A suspensão temporária ocorre para garantir a segurança das equipes. Caso os serviços terminem antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. ‌Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.

Com informações Agência Brasília