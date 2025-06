Empresas adotam áreas públicas no SIA por meio de programa do GDF

O Programa Adote uma Praça, do Governo do Distrito Federal (GDF), ganhou nesta quarta-feira (18) dois novos reforços no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). Em cerimônia na administração regional, foram assinados termos de adesão com as empresas BK Engenharia e AgroFlores, que passam a cuidar de espaços públicos da região.

A ação contou com a presença do secretário de Projetos Especiais, Marcos Teixeira, e do administrador do SIA, Bruno Oliveira, que formalizaram as parcerias com os representantes das empresas. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Projetos Especiais (Sepe-DF) e busca envolver a iniciativa privada na reforma, manutenção e valorização de áreas urbanas.

A BK Engenharia adotou um balão no Trecho 17 do SIA, com investimento estimado de R$ 20 mil em jardinagem, paisagismo e manutenção por 12 meses. “É gratificante saber que estamos contribuindo com a cidade”, afirmou Sebastião Aguiar, representante da empresa.

Já a AgroFlores ampliou sua atuação ao firmar um segundo termo de adoção, agora para uma nova área no Trecho 2 do SIA, próximo ao espaço que já cuida. A ação reafirma o engajamento da empresa com a melhoria dos espaços públicos e a qualidade de vida local.

Para o secretário Marcos Teixeira, a participação da iniciativa privada é essencial. “É uma demonstração de como o setor empresarial pode colaborar com a construção de uma cidade mais acolhedora e organizada”, afirmou. Bruno Oliveira também destacou a eficiência do modelo: “A parceria com empresas ajuda a suprir lacunas onde o poder público nem sempre alcança sozinho”.

O Programa Adote uma Praça tem crescido como alternativa de baixo custo para o governo e alto impacto para a população, promovendo revitalização urbana sustentável em diversas regiões do Distrito Federal.