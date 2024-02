Empresa com sede em Brasília (DF), Digital Startups, destaca inovação como chave para o crescimento de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), incluindo Startups.

Comemorando 2 anos de sucesso, consultoria empresarial revela como a inovação se tornou um diferencial para todo tipo de negócio que busca como pilar a inovação em seu modelo de negócio.

Localizada no coração de Brasília (DF), a Digital Startups comemora seu 2ºaniversário, marcando uma trajetória de sucesso e contribuições significativas para o ecossistema empreendedor do Brasil. Liderada pela visionária Erica Alessandra, a empresa se notabiliza pelo suporte a micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), além de startups, enfatizando a inovação como um pilar essencial para o êxito empresarial.

Ela se dedica a auxiliar na elaboração de planos e modelos de negócios inovadores e sustentáveis, estratégias de monetização, mapeamento de processo com diagnóstico para automação de processos repetitivos e planejamento estratégico com definição de metas e indicadores.

Adicionalmente, a Digital Startups oferece suporte às empresas para engajamento em processo de contratação pública, onde ensina, por meio de método próprio já validado, empresas e profissionais a participarem de licitações públicas.

Primando ainda pelas práticas ESG (Environmental, Social and Governance, ou Ambiental, Social e Governança, em tradução livre) e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a empresa também oferece suporte jurídico consultivo a todos os seus clientes.

Além de promover a proteção da marca para os empreendedores, assegurando sua exclusividade no mercado por meio deserviço especializado de seu registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Apaixonada por ajudar no crescimento de outros empreendedores, Erica Alessandrafundou a Digital Startups com o propósito claro de fomentar a inovação e a transformação digital no Brasil, impulsionando o crescimento do empreendedorismo inovador no país.



“Somos uma empresa 100% comprometida a orientar empreendedores a pensarem o seu negócio de forma inovadora e sustentável, apoiando também, caso tenham interesse, sua participação em processos de compras públicas”, explica a empresária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Traçando um novo marco

Agora, comemorando seu 2º aniversário, a Digital Startups projeta fortalecer sua presença no digital, expandindo ainda mais o alcance, e por meio de palestras corporativas.

Para essa nova etapa, Erica Alessandra dá um passo para além da liderança da Digital Startups, trazendo para o negócio sua expertise como palestrante, destacada recentemente no Palco Principal da Semana de Inovação do Mato Grosso (SIMT) e outras palestras.

Além disso, sua participação em outras iniciativas de destaque, por exemplo, sua atuação em 2023 como Embaixadora do Programa Conecta Startup Brasil e, anteriormente, como mentora em evento coletivo da Inovativa focado em “Orçamento e Precificação”, evidenciam a amplitude de seu conhecimento. Este é ainda mais solidificado por certificações relevantes como DPO (Data Protection Officer) e em Inteligência Artificial, ambas pela Exin, complementadas por seu mestrado em Empreendedorismo e Inovação obtido na Escola de Negócios Europeia de Barcelona (ENEB). Sua formação acadêmica em Processamento de Dados e Direito adiciona camadas adicionais à sua competência, posicionando-a como uma CEO excepcionalmente qualificada para liderar os futuros projetos da empresa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O nosso objetivo é seguir cada vez mais determinados a crescer como uma força aceleradora do empreendedorismo inovador no Brasil”, enfatiza.

E completa: “Estamos olhando para o futuro com determinação, focados em fortalecer parcerias, promover a inovação e contribuir significativamente para o crescimento sustentável de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) em todo o país”.

Para conhecer a completa gama de serviços oferecidos pela Digital Startups acesse o site da assessoria empresarial e, siga-os no Instagram para acompanhar as novidades do empreendedorismo inovador.

Site: http://www.digitalstartups.com.br

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Instagram: https://www.instagram.com/digitalstartups_/